Haberler Haberler VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİ KONUSU NE? | Vahşetin Çağrısı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİ KONUSU NE? | Vahşetin Çağrısı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Chris Sanders'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 2020 yapımı Vahşetin Çağrısı filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor ve araştırılıyor. Televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak olan film, heyecan ve duygu dolu sahneleriyle izleyenleri ekrana kilitleyecek. Vahşetin Çağrısı filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 12:03
VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİ KONUSU NE? | Vahşetin Çağrısı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Vahşetin Çağrısı filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Vahşetin Çağrısı filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2020 yapımı komedi macera filmi Vahşetin Çağrısı detayları haberimizde...

VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yargıcın köpeği olarak iyi bir hayat süren yaramaz Buck, bir gün kaçırılır ve kızak sürmesi için Alaska'daki bir posta ofisine satılır. Rahat ve sıcak bir evde büyüyen Buck, Alaska'nın zorlu şartlarına alışmakta güçlük çekse de bu vahşi doğada onu çeken bir şey vardır. Buck zamanla iç güdülerini bulacak ve vahşi doğada kendine bir yer edinecektir.

VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Harrison Ford
  • Omar Sy
  • Dan Stevens
  • Karen Gillan
  • Cara Gee
  • Bradley Whitford
  • Terry Notary
  • Thomas Adoue Polk
  • Greg Tarzan Davis
  • Jean Louisa Kelly
  • Abraham Benrubi
  • Colin Woodell
  • Wes Brown
  • Michael Horse
  • Adam Fergus
  • Brad Greenquist
  • Tim De Zarn
  • Aria Lyric Leabu
  • Anthony Fox
  • Mickey Parke
  • Larry Cedar
  • Chris Graham
  • Scott MacDonald
  • Karl Makinen
  • Kirk Geiger
  • Preston Bailey
  • Micah Fitzgerald
DİĞER
Son 10 yılın stil ikonu Rihanna!
Yediği böreği beğenmeyince ortalık karıştı! Pompalı tüfekle ateş açtı
Rodrigo Becao F.Bahçe'ye! Transfer tarihi verildi
Kesenin ağzını açtı! İşte G.Saray'ın önereceği rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
En yakınınızdan bir ses: Vav Radyo&TV
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lincoln Henrique geri dönüşe hazırlanıyor! Lincoln Henrique geri dönüşe hazırlanıyor! 11:30
G.Birliği'nde imzalar atıldı! G.Birliği'nde imzalar atıldı! 11:21
G.Saray'dan tarihi transfer! G.Saray'dan tarihi transfer! 11:07
Felix için dev kapışma! Aslan'ın rakipleri... Felix için dev kapışma! Aslan'ın rakipleri... 10:53
Transferde dev çalım! Kartal'ın gözdesi Cimbom'a Transferde dev çalım! Kartal'ın gözdesi Cimbom'a 10:22
Bakan Bak'tan milli sporculara tebrik! Bakan Bak'tan milli sporculara tebrik! 09:56
Daha Eski
Rodrigo Becao F.Bahçe'ye! Transfer tarihi verildi Rodrigo Becao F.Bahçe'ye! Transfer tarihi verildi 09:24
Sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı Sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı 09:21
Kesenin ağzını açtı! İşte G.Saray'ın önereceği rakam Kesenin ağzını açtı! İşte G.Saray'ın önereceği rakam 08:27
Yönetimden karar! F.Bahçe'de yeni hoca... Yönetimden karar! F.Bahçe'de yeni hoca... 23:55
Valencia gerçeği! Ayrılma nedenini açıkladı Valencia gerçeği! Ayrılma nedenini açıkladı 23:55
Aslan sağ gösterip sol vuracak! Gizli hedef... Aslan sağ gösterip sol vuracak! Gizli hedef... 23:55