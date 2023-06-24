VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİ KONUSU NE? | Vahşetin Çağrısı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Vahşetin Çağrısı filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Vahşetin Çağrısı filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2020 yapımı komedi macera filmi Vahşetin Çağrısı detayları haberimizde...

VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yargıcın köpeği olarak iyi bir hayat süren yaramaz Buck, bir gün kaçırılır ve kızak sürmesi için Alaska'daki bir posta ofisine satılır. Rahat ve sıcak bir evde büyüyen Buck, Alaska'nın zorlu şartlarına alışmakta güçlük çekse de bu vahşi doğada onu çeken bir şey vardır. Buck zamanla iç güdülerini bulacak ve vahşi doğada kendine bir yer edinecektir.

VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?