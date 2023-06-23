TERVİYE GÜNÜ NE ZAMAN 2023? | Terviye nedir? Yevm-i Terviye'nin önemi nedir Diyanet?

Terviye Günü, Zilhicce ayının 8. gününe denk gelen gündür. Hicri takvime göre yılın son ayı olan ve 10. gününden sonra Kurban Bayramı eda edilen Zilhicce ayının önemi büyüktür. Bu ayda hem Hacca ibadeti hem de Kurban Bayramı idrak edilir. Zilhicce'nin 8. günü olan ve Yevm-i Terviye (Terviye Günü) olarak adlandırılan gün ise diğer birçok günden daha çok üzerinde durulan bir zaman dilimidir. Peki 2023 Terviye Günü ne zaman? Terviye nedir? Yevm-i Terviye'nin önemi nedir Diyanet? Tüm merak edilenleri sizler için derledik...

TERVİYE NEDİR?

Terviye, kelime anlamı olarak "suya kandırmak" veya "gördüğü rüyâ üzerinde düşünmek" demektir. Aynı zamanda düşünmek, akıl yormak ve sulamak anlamlarına da gelen Terviye gününün ilk anlama göre adlandırılmasıyla ilgili üç görüş kaydedilir:

🙏Birincisi bunu, Hz. Âdem'in Kâbe'yi inşa ettikten sonra tefekkürde bulunup rabbine yönelerek bu ameli karşılığında nasıl bir mükâfatı hak ettiğini sorması, Cenâb-ı Hakk'ın tavafın ilk şavtından itibaren günahlarının bağışlanacağını bildirmesi, Hz. Âdem'in mükâfatın arttırılmasını talep etmesi üzerine Kâbe'yi tavaf eden evlatlarının da bağışlanacağı müjdesini alması, tekrar ısrar edince tavaf yapanların bağışlanmalarını diledikleri bütün mümin evlâtlarının günahlarının bağışlanacağını öğrenmesiyle,

🙏İkincisi, Hz. İbrâhim'in terviye gecesi rüyasında oğlunu kurban ettiğini görünce rüyanın rahmandan mı şeytandan mı olduğunu düşünmesi, arefe gecesi de aynı rüyayı görünce rahmandan olduğunu anlamasıyla,

🙏Üçüncüsü Mekke halkının terviye günü Mina'ya çıkıp orada ertesi gün Arafat'ta okuyacakları duaları düşünmeleriyle ilişkilendirmiştir.

Terviyenin ikinci anlamından hareketle de üç görüş ileri sürülmüştür. Bunlara göre Mekkeliler'in hacılar için su depo ettikleri ve arefeden bir gün önce hem hacılara hem hayvanlarına su vererek onları suya kandırdıkları, arefe gününe hazırlık olmak üzere Arafat'a su götürdükleri yahut günahkâr insanların susuz kimseler gibi Allah'ın rahmet deryasından kana kana içmeleri sebebiyle bu güne terviye adı verilmiştir (Râzî, V, 173). Eskiden Mina ve Arafat'ta su temininde güçlük çekilmesi ve Mekke'de bunun için gerekli hazırlığın yapılması sebebiyle bu güne terviye denildiğine dair yorum daha çok kabul görmüştür. Bu konuda ayrıca kelimenin "rivayette bulunmak" veya "görmek, göstermek" kökünden geldiği, terviye günü hac imamı Arafat'a çıkacak hacılara menâsikle ilgili bilgiler verdiği yahut Hz. Âdem'in Havvâ'yı bugün gördüğü veya Cebrâil'in Hz. Peygamber'e hac menâsikini bugün gösterdiği için terviye isminin verildiği söylenmektedir. Ancak bu yorumlar isabetli görülmemiştir

2023 TERVİYE GÜNÜ NE ZAMAN?

Terviye günü, Zilhicce'nin 8. günüdür. Bu da 27 Haziran Salı gününe denk gelmektedir.

YEVM-İ TERVİYE'NİN ÖNEMİ NEDİR DİYANET?

Terviye hac menâsikinin ifasına başlanılan ilk gün olması bakımından önem taşır. Zilhiccenin sekizinci günü Mekke'de sabah namazını kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya gitmek, geceyi orada geçirmek, arefe günü güneş doğduktan sonraki zamana kadar Mina'da kalmak, böylece öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah olmak üzere beş vakit namazı orada eda etmek sünnettir (Müslim, "Ḥac", 147; İbn Mâce, "Menâsik", 84; Dârimî, "Menâsik", 34). Eğer mümkün olursa Mina'da Hz. Peygamber'in konakladığı Hayf Mescidi'ne yakın bir yerde konaklamak sünnete daha uygundur. Temettu' haccına niyet edenlerin, yani umre yapıp ihramdan çıkanların -daha önce de hac için yeniden ihrama girmeleri mümkün olmakla birlikte- terviye günü ihrama girerek Mina'ya gitmek üzere yola çıkmaları da sünnettir. Terviye gününün cumaya rastlaması halinde zeval vaktine kadar Mekke'den ayrılmayan kimse cumayı eda etmeden Mekke'yi terketmemelidir. Çünkü bu namazı kılmak farz, Mina'ya çıkmak sünnettir.

Cuma namazının fecrin doğuşuyla vâcip olacağını söyleyenlere göre de bu durum dikkate alınmalıdır. Terviye günü veya daha önce nâfile bir tavafın arkasından haccın sa'yi yapılabilir; fakat bu sa'yin ziyaret tavafından sonra yapılması daha faziletlidir. Temettu' haccına niyet edenler bu sa'yi ancak hac için ihrama girdikten sonra yapabilirler. İbn Abbas'ın bildirdiğine göre, "Şafak vaktine ve on geceye, çifte ve teke ... andolsun" meâlindeki âyetlerde (el-Fecr 89/1-3) zikredilen "çift" terviye ve arefe günleri, "tek" ise kurban kesme günüdür. Saîd b. Müseyyeb, "Burçlara sahip gökyüzüne, vaad edilen güne şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun" âyetinde geçen (el-Burûc 85/3) "şahitlik eden" ile terviye gününe, "şahitlik edilen" ile arefe gününe işaret edildiğini söylemiştir.

Hadîs-i şerifte;

(Bir Müslüman, Terviye günü oruç tutarsa ve günah söz söylemezse, Allahü teâlâ, onu elbette Cennete sokar) buyuruldu.