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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023? | LGS tercih dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8. sınıf öğrencilerinin öğrenim göreceği liseleri belirlemek amacıyla düzenlediği LGS sınavının sona ermesiyle tercih heyecanı başladı. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasını merakla bekleyen öğrenci ve veliler bir yandan da tercih dönemi için araştırmalara girişti. Peki 2023 LGS tercihleri ne zaman? LGS tercih dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 13:40 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 14:02
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023? | LGS tercih dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023? | LGS'nin 4 Haziran Pazar günü iki oturumunun da tamamlanmasıyla öğrenciler sınav heyecanından sıyrılarak tercih araştırmalarına girişti. Okulların belirledikleri taban ve tavan puanlar referans alınarak yapılan tercihlerle birlikte 8. sınıf öğrencileri, önümüzdeki 4 sene boyunca eğitim görmek istedikleri kurumları seçecek. Peki 2023 LGS tercihleri ne zaman? LGS tercih dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

2023 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS sınav sonuçları, MEB tarafından 23 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edildi. LGS tercih kılavuzunun 26 Haziran Pazartesi günü yayınlanacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tercihlerin ise 3-6 Temmuz tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

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LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

2023 LGS'de puan hesaplama şu şekilde yapılır: Sınavda yer alan derslere ait doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Ardından bu sayılar LGS puan hesaplama formülündeki ilgili alanlara yazılır. Derse ait ham puan sayısı, testin doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanır.

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LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

LGS sınavında 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Yani yanlış yaptığınız her 3 soru, 1 doğru cevabınızı geçersiz yapacaktır. Bu nedenle uzmanlar, adayların doğruluğundan emin olmadıkları soruları boş bırakmaları gerektiğini belirtiyor.

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