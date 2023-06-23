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LGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023? | LGS tercih kılavuzu ve taban puanlar ne zaman belli olur?

MEB tarafından düzenlenen LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavının sonuçları açıklandı. Binlerce öğrenci ve velinin heyecanla beklediği haberin gelmesinin ardından puanını öğrenciler, LGS tercih kılavuzu araştırmalarına başladı. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve çeşitli meslek liselerinin taban puanlarının yer alacağı LGS tercih kılavuzu hakkında arama motorlarında araştırılan 'LGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak 2023? LGS tercih kılavuzu ve taban puanlar ne zaman belli olur?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 13:35 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 14:00
LGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023? | LGS tercih kılavuzu ve taban puanlar ne zaman belli olur?

LGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023? | Liselere Geçiş sistemi olarak bilinen lise sınavının ardından milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce 26 Haziran 2023 olarak belirlenen LGS sonuç açıklanma tarihini değiştirerek 23 Haziran Cuma günü puanları erişime açtı. Bunun üzerine arama motorlarında 'LGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak 2023? LGS tercih kılavuzu ve taban puanlar ne zaman belli olur?' sorgulamaları başladı. İşte detaylar...

LGS TERCİH KILAVUZU VE TABAN PUANLAR NE ZAMAN BELLİ OLUR?

4 Haziran tarihinde iki oturum şeklinde uygulanan LGS sınavının sonuçları 23 Haziran'da ilan edildi. Sonuçların belli olmasının ardından açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023 LGS tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarihi de duyurdu. Bu kapsamda, LGS tercih kılavuzu 26 Haziran 2023 Pazartesi günü yayımlanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.

LGS'DE KAÇ TERCİH YAPILIR?

Öğrencilerin il ya da ilçe sınırı olmaksızın 10 tane okul seçme hakkı bulunmaktadır.

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