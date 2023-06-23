AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI 2023? | 26 - 27 Haziran kargolar tatil mi, yarım gün mü çalışacak?

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI 2023? | Kurban Bayramı bu yıl Diyanet'in takvimine göre 28 Haziran Çarşamba günü eda edilecek. Hükümetin Kurban bayramı tatilini 9 gün olarak açıklamasının ardından birçok vatandaş tatil planı yaparken bu tatilin kimleri kapsadığı ise en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. 26 - 27 Haziran tarihlerinde kargo firmalarında işi olanlar, arama motorlarında 'arefe günü kargolar açık olacak mı? 26 Haziran Pazartesi, 27 Haziran Salı günleri tatil mi, yarım gün mü çalışacak?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

26 HAZİRAN PAZARTESİ KARGOLAR AÇIK MI?

9 günlük bayram tatili memurları kapsıyor. Kargo çalışanları memur olmadığı için 9 günlük bayram tatilinden yararlanmayacak. Bu kapsamda, 26 Haziran Pazartesi günü bayram tatili içinde yer almadığından kargo firmaları tam gün mesaide olacak.

27 HAZİRAN SALI AREFE GÜNÜ KARGOLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ ÇALIŞACAK?

27 Haziran Salı günü ise Kurban Bayramı arefesine denk geliyor. Arefe günü, yarım gün çalışma süresi olup öğleden sonrası tatil ilan edilmektedir. Arefe günü bazı kargo şirketleri öğle saatine kadar dağıtım yapabiliyor. Bu sebeple dağıtım şirketleri 27 Haziran'da yarım gün çalışacak ve 2 Temmuz Pazar gününe kadar kapalı olup 3 Temmuz'da mesaiye yeniden başlayacak.

AREFE GÜNÜ MESAİ SAATLERİ 2023

Arefe günü yasal olarak yarım gün çalışma uygulanır. Kamu kurum ve kuruluşlarında saat 13.00'e kadar çalışan kişiler mesai süresini doldurmuş olurken özel sektörde ise çalışma saatleri, yöneticilerin inisiyatifi ile belirlenir. Ancak arefe günü sabah işe başlayan işçi, işini akşam (diğer günlerde olduğu saatte) bırakıyorsa; bir tam mesai ve bir de yarım mesai ücreti alır. Bu yıl ise resmi tatil 9 gün olarak belirlendiğinden kamu kurumlarınmda çalışan kişiler, 23 Haziran Cuma günü mesai bitimiyle tatillerine başlayıp 3 Temmuz Pazartesi mesai başlangıcıyla işlerine geri dönecek.