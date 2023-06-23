Haberler Haberler AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI 2023? | 26 - 27 Haziran kargolar tatil mi, yarım gün mü çalışacak?

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI 2023? | 26 - 27 Haziran kargolar tatil mi, yarım gün mü çalışacak?

Kurban bayramı'na sayılı günler kala resmi tatilin 9 gün olarak ilan edilmesi vatandaşları sevindirdi. 28 Haziran 2023 Çarşamba gününe denk gelen Kurban Bayramı, hafta sonu tatili ile birleştirildi. Bu tatil süresince kargoların çalışma durumu ve mesai saatleri ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki arefe günü kargolar açık olacak mı? 26 Haziran Pazartesi, 27 Haziran Salı günleri tatil mi, yarım gün mü çalışacak? Merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 07:33 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 07:50
AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI 2023? | 26 - 27 Haziran kargolar tatil mi, yarım gün mü çalışacak?

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI 2023? | Kurban Bayramı bu yıl Diyanet'in takvimine göre 28 Haziran Çarşamba günü eda edilecek. Hükümetin Kurban bayramı tatilini 9 gün olarak açıklamasının ardından birçok vatandaş tatil planı yaparken bu tatilin kimleri kapsadığı ise en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. 26 - 27 Haziran tarihlerinde kargo firmalarında işi olanlar, arama motorlarında 'arefe günü kargolar açık olacak mı? 26 Haziran Pazartesi, 27 Haziran Salı günleri tatil mi, yarım gün mü çalışacak?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

26 HAZİRAN PAZARTESİ KARGOLAR AÇIK MI?

9 günlük bayram tatili memurları kapsıyor. Kargo çalışanları memur olmadığı için 9 günlük bayram tatilinden yararlanmayacak. Bu kapsamda, 26 Haziran Pazartesi günü bayram tatili içinde yer almadığından kargo firmaları tam gün mesaide olacak.

27 HAZİRAN SALI AREFE GÜNÜ KARGOLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ ÇALIŞACAK?

27 Haziran Salı günü ise Kurban Bayramı arefesine denk geliyor. Arefe günü, yarım gün çalışma süresi olup öğleden sonrası tatil ilan edilmektedir. Arefe günü bazı kargo şirketleri öğle saatine kadar dağıtım yapabiliyor. Bu sebeple dağıtım şirketleri 27 Haziran'da yarım gün çalışacak ve 2 Temmuz Pazar gününe kadar kapalı olup 3 Temmuz'da mesaiye yeniden başlayacak.

AREFE GÜNÜ MESAİ SAATLERİ 2023

Arefe günü yasal olarak yarım gün çalışma uygulanır. Kamu kurum ve kuruluşlarında saat 13.00'e kadar çalışan kişiler mesai süresini doldurmuş olurken özel sektörde ise çalışma saatleri, yöneticilerin inisiyatifi ile belirlenir. Ancak arefe günü sabah işe başlayan işçi, işini akşam (diğer günlerde olduğu saatte) bırakıyorsa; bir tam mesai ve bir de yarım mesai ücreti alır. Bu yıl ise resmi tatil 9 gün olarak belirlendiğinden kamu kurumlarınmda çalışan kişiler, 23 Haziran Cuma günü mesai bitimiyle tatillerine başlayıp 3 Temmuz Pazartesi mesai başlangıcıyla işlerine geri dönecek.

26 - 27 Haziran banka, kargo, hastane açık mı? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis delikanlı oldu! Kaslı vücudu ile mankenlere taş çıkardı!
Çiçeği burnunda çift Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran'dan dolu dizgin aşk!
G.Saray'a Dembele transferinde sürpriz engel!
Önce Real Madrid şimdi... Avrupa devleri Arda savaşına girdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
LGS taban puanları 2023 (illere göre taban puanlar)
2023 Terviye Günü ne zaman?
Deprem son dakika! 23 Haziran deprem mi oldu?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brighton öne geçti Brighton öne geçti 07:43
Beşiktaş'ın gözdesinden flaş karar! Beşiktaş'ın gözdesinden flaş karar! 00:18
Beşiktaş'ın gözdesinden flaş karar! Beşiktaş'ın gözdesinden flaş karar! 00:16
G.Saray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak G.Saray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak 23:43
Trabzonspor'dan Büyükekşi'ye tebrik mesajı! Trabzonspor'dan Büyükekşi'ye tebrik mesajı! 23:43
Başakşehir Biglia ile yollarını ayırdı! Başakşehir Biglia ile yollarını ayırdı! 23:43
Daha Eski
Galatasaray Kanami Tashiro'yu transfer etti! Galatasaray Kanami Tashiro'yu transfer etti! 23:43
Beşiktaş Başkanı Çebi'den Icardi ve Jesus eleştirisi! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Icardi ve Jesus eleştirisi! 23:40
F.Bahçe'ye müjde! Kartal sonrası imzayı atıyor F.Bahçe'ye müjde! Kartal sonrası imzayı atıyor 23:40
Juventus'tan G.Saray'a Moise Kean cevabı! Juventus'tan G.Saray'a Moise Kean cevabı! 23:40
TFF başkanlık seçimi sonuçlandı! TFF başkanlık seçimi sonuçlandı! 23:40
Güneş'ten olay açıklama! "Yabancı oyuncu yerli oynayabiliyorsa..." Güneş'ten olay açıklama! "Yabancı oyuncu yerli oynayabiliyorsa..." 23:40