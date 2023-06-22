Haberler Haberler YÜZDE 25 KİRA ARTIŞI SÜRESİ UZATILDI! - SON DAKİKA! | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞI SÜRESİ UZATILDI! - SON DAKİKA! | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı

KİRA ARTIŞ SON DAKİKA - 2022 yılında yürürlüğe giren yüzde 25 kira artış sınırlaması 1 Temmuz 2023'te sona erecekti. Vatandaşlar arama motorlarında merakla kira artış sınırlaması uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konu hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Peki, yüzde 25 kira artış sınırlaması uzatılacak mı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 13:30 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 13:50
YÜZDE 25 KİRA ARTIŞI SÜRESİ UZATILDI! - SON DAKİKA! | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞ SINIRLAMA SÜRESİ UZATILACAK MI? - Fahiş kira artışlarına engel olmak adına 2022 yılında 1 yıl süre ile yürürlüğe giren yüzde 25 kira artış sınırlaması 1 Temmuz'da sona erecekti. Vatandaşlar, kira artış sınırlaması ile ilgili yeni bir karar çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Peki, %25 kira artış düzenlemesi ne zaman bitiyor, uzayacak mı? Bakan açıkladı...

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞ SINIRLAMASININ SÜRESİ UZATILACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüzde 25 kira sınırlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle konut kiralarında kira artışı üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak." ifadelerine yer verdi.

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