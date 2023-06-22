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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK 2023? | SSK Bağkur emekli maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emeklilerin beklediği haber geldi. SSK ve Bağkur emeklilerinin emekli maaşı ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin verileceği tarihi belli oldu. SGK'nın açıklamasının ardından arama motorlarında araştırılan 'Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte SSK Bağkur emekli maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 11:50 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 11:55
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK 2023? | SSK Bağkur emekli maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK 2023? | Kurban Bayramı 2023 yılında 28 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. İslamiyet açısından iki büyük bayramdan bir tanesi olan Kurban Bayramı'nda, emeklilerin yüzünü güldüren haber SGK'dan geldi. Emekli ikramiyeleri ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. İşte detaylar...

SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

SGK'nın açıklamasına göre, emeklilere ödemeler bayram öncesi yapılacak. Emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran`da ödenecek. İşte SSK ve BAĞKUR'lular için emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi:

SSK'LILAR

  • Maaşını ayın 17-18'inde alanlar: 17 Haziran 2023

  • Maaşını ayın 19-20'sinde alanlar: 18 Haziran 2023

  • Maaşını ayın 21-22'sinde alanlar: 19 Haziran 2023

  • Maaşını ayın 23-24'ünde alanlar: 20 Haziran 2023

  • Maaşını ayın 25-26'sında alanlar: 21 Hazira 2023 tarihinde ödeme alacaklar.

BAĞKUR'LULAR

maaşını ve bayram ikramiyesini 22 Haziran 2023 tarihinde,

EMEKLİ SANDIĞI

emeklileri ise 23 Haziran 2023 tarihinde emekli maaşını hesaplarından çekebilecek.

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