EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2023? | Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kaç TL oldu, zam geldi mi, arttı mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2023? | Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ikramiyelerinin yatırılması için gün sayan emekliler, asgari ücrete gelen zammın ardından ikramiyelerde değişiklik olup olmadığını araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi duyuruldu. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kaç TL oldu, zam geldi mi, arttı mı?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KAÇ TL OLDU, ZAM GELDİ Mİ, ARTTI MI?

Asgari ücretin yüzde 34 zam oranıyla net 11 bin 402 TL'ye yükseltilmesinin ardından emekliler için bekleyiş heyecanı arttı. Zam oranları Temmuz ayında belirlenecek olan emekli maaşlarının yanı sıra bayram ikramiyelerine zam uygulanıp uygulanmayacağını merak eden emeklilere ilişkin açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden emekli maaşları ve bayram ikramiyelerine ilişkin açıklama yapan Erdoğan, "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre EYT ile emekli olan vatandaşlar da dahil bu sene emekliler zamlı bayram ikramiyelerini Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılmıştı. Ancak Kurban Bayramı'nda emekli ikramiyelerine zam yapılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda, emeklilere bayram ikramiyesinin Kurban Bayramı'nda da 2 bin TL olarak yatırılması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri hakkında yapılan açıklamada ise ödemelerin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacağı bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre;

4(a) SSK bendi kapsamında gelir/aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri;

Ödeme günü 17-18 olanların 17 Haziran 2023 tarihinde,

Ödeme günü 19-20 olanların 18 Haziran 2023 tarihinde,

Ödeme günü 21-22 olanların 19 Haziran 2023 tarihinde,

Ödeme günü 23-24 olanların 20 Haziran 2023 tarihinde,

Ödeme günü 25-26 olanların 21 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.

4(b) BAĞKUR kapsamında gelir ve aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran 2023 tarihinde,

4(c) Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2023 Temmuz aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 23 Haziran 2023 tarihinde ödenecektir.