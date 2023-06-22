BEDELLİ ASKERLİK KAÇ TL OLACAK? | 2023 Temmuz yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL?

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ TL OLACAK? | Enflasyon karşısında çalışanların mağduriyetini önlemek için asgari ücrete yapılan ara zammın ardından bedelli askerlik fiyatlarında da güncelleme bekleniyor. Her dönem fiyat güncellemesi yapılan bedelli askerliğin Temmuz 2023'te, asgari ücret zammıyla orantılı olarak artırılması beklenirken arama motorlarında araştırılan 'bedelli askerlik kaç TL olacak? 2023 Temmuz yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL?' sorularının cevabını haberimizde sizler için derledik.

2023 TEMMUZ YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2023 yılının Ocak ayında güncellenen bedelli askerlik ücreti, Ocak-Temmuz arasında askerlik görevini yapacak kişiler için 104 bin 84 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz yılın Temmuz-Aralık dönemi için 80 bin 64 lira olan bedelli askerliğe yeni yılda yaklaşık yüzde 30 zam yapıldı. Geçtiğimiz sene Ocak ayında, asgari ücrete yapılan zam oranı ise yaklaşık yüzde 54 idi.

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor. Bedelli askerlik ücreti memur maaşına yapılacak Temmuz zammından sonra netlik kazanacak. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

ZAMLI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMALARI

Bu bilgiler göz önüne alındığında bedelli askerliğe en fazla yüzde 30 oranında zam gelmesi bekleniyor. İşte Temmuz ayında bedelli askerliğe gelecek zamma ilişkin örnek hesaplamalar:

GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ: 104.084 TL

👉Yüzde 10 zamlı Bedelli Askerlik Ücreti:114.492 TL

👉Yüzde 20 zamlı Bedelli Askerlik Ücreti: 124.900 TL

👉Yüzde 30 zamlı Bedelli Askerlik Ücreti: 135.309 TL

👉Yüzde 40 zamlı Bedelli Askerlik Ücreti: 145.717 TL

👉Yüzde 50 zamlı Bedelli Askerlik Ücreti: 156.126 TL