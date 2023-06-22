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AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU? | Kurban Bayramı arefe orucu nasıl niyet edilir, sevabı nedir? DİYANET

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İslam aleminin bayram heyecanı sürüyor. Yılın ikinci dini bayramı olan ve Zilhicce ayında, Hac ibadeti ile birlikte eda edilen Kurban Bayramı'ndan önceki günlerde, oruç tutmanın müstehap olduğu kabul edilmektedir. Kurban Bayramı'nın arefe gününde oruç tutmak isteyenler de arama motorlarında 'Arefe günü oruç tutulur mu? Kurban Bayramı arefe orucu nasıl niyet edilir, sevabı nedir? sorularının cevabını araştırıyor. Tüm merak edilenleri Diyanet'in açıklamalarıyla haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 10:00
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU? | Kurban Bayramı arefe orucu nasıl niyet edilir, sevabı nedir? DİYANET

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU? | Kurban Bayramı'ndan önceki gün olan arefe günü Zilhicce ayının 9. gününe denk gelmektedir. Hicri takvime göre yılın son ayı olan Zilhicce ayı, hem Hac ibadeti hem de Kurban Bayramı'nın eda edilmesi sebebiyle büyük önem taşımaktadır. Zilhicce'nin ilk 9 günü oruç tutmanın müstehap (yapmak sevap ancak yapmamak günah değil) olduğunu söyleyen din yetkilileri, özellikle arefe gününde tutulan orucun önemine pekçok kez değinmişlerdir. Peki Kurban Bayramı arefe orucu nasıl niyet edilir, sevabı nedir? İşte merak edilenler...

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutamayanlar arefe günü oruç tutabilir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in 'Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur.' Hadis-i şerifiyle desteklenmektedir. Arefe günü oruç tutan kişinin Allah'ın rızasını ve merhametini kazanacağı da yine sahih kaynaklarla aktarılmaktadır.

KURBAN BAYRAMI AREFE ORUCU NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

KURBAN BAYRAMI AREFE ORUCU SEVABI NEDİR?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur.

AREFE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, "Sıyâm", 196-197) nakledilmiştir.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.

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