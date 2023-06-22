Haberler Haberler AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI? | 26-27 Haziran BİST açık olacak mı? - Borsa İstanbul bayramda kapalı mı?

AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI? | 26-27 Haziran BİST açık olacak mı? - Borsa İstanbul bayramda kapalı mı?

Kurban Bayramı'nda resmi tatilin 9 gün olarak ilan edilmesinin ardından Borsa İstanbul'un hangi günlerde çalışacağı en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. 24 Haziran'da başlayacak olan Bayram tatili 3 Temmuz pazartesi itibarıyla sona ereken arama motorlarında araştırılan 'Arefe günü borsa açık mı? 26-27 Haziran BİST açık olacak mı? - Borsa İstanbul bayramda kapalı mı?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 11:50 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 12:00
AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI? | 26-27 Haziran BİST açık olacak mı? - Borsa İstanbul bayramda kapalı mı?

AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI? | Kurban Bayramı heyecanı tüm İslam alemini sararken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatlini 9 gün olarak duyurdu. Hafta sonu ile birleştirilen tatilde, 26 - 27 Haziran tarihleri arasında hangi kurumların çalışacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki arefe günü borsa açık mı? 26-27 Haziran BİST açık olacak mı? - Borsa İstanbul bayramda kapalı mı?

26-27 HAZİRAN BİST AÇIK OLACAK MI? - BORSA İSTANBUL BAYRAMDA KAPALI MI?

Kurban Bayramı sırasında gerçekleşecek olan 9 günlük tatil, sadece devlet memurlarını kapsamaktadır. İdari izin, özel sektör çalışanlarını etkilemediği için onları ilgilendirmemektedir.

İdari izin yalnızca kamu çalışanlarını kapsarken, özel sektör bankaları bu kapsama dahil değildir. Borsa İstanbul, geçmiş idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş ve sadece resmi tatil günlerinde kapalı olmuştur. Bu nedende BİST, 26 Haziran Pazartesi tam gün ve 27 Haziran Salı günü ise öğle saatine dek hizmet verecektir.

İnisiyatif kullanmayan özel sektör çalışanları için bayram tatili, 27 Haziran Salı günü öğlen başlayacak ve 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecektir. Bu şekilde toplamda 5.5 gün tatil yapacaklardır.

DİĞER
Son dakika haberleri: TFF'nin yeni yönetim kurulu belli oldu! Stefan Kuntz'un yerine o isim geliyor
Yunanistan'da yarı çıplak parçalara ayrılmış halde bulunmuştu: Ölüm evinde korkunç detaylar: Cinsel ilişki itirafının ardından çelişkili ifadeler...
G.Saray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
4A, 4B, 4C emekli maaş ödemeleri ne zaman?
2023 emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?
Son dakika memur ve emekli zammı!
26 - 27 Haziran banka, kargo, hastane açık mı?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Yusuf Demir müjdesi! TFF açıkladı G.Saray'a Yusuf Demir müjdesi! TFF açıkladı 11:30
Sportif başarısı maddiyata yansımadı! Djokovic... Sportif başarısı maddiyata yansımadı! Djokovic... 11:16
Kartal'a o transferde kötü haber! Reddedildi Kartal'a o transferde kötü haber! Reddedildi 11:12
F.Bahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra... F.Bahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra... 10:59
G.Saray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak G.Saray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak 10:44
Serdar Saatçı: Bu sene benim için çıkış senesi olacak Serdar Saatçı: Bu sene benim için çıkış senesi olacak 10:29
Daha Eski
İspanyol basınından bomba Arda Güler iddiası! İspanyol basınından bomba Arda Güler iddiası! 00:25
F.Bahçe'den flaş Edin Dzeko açıklaması! F.Bahçe'den flaş Edin Dzeko açıklaması! 08:14
Aslan aradığı sol beki İtalya'da buldu! Aslan aradığı sol beki İtalya'da buldu! 09:16
Çekya U21 - İngiltere U21 maçı saat kaçta? Çekya U21 - İngiltere U21 maçı saat kaçta? 09:28
Almanya U21 - İsrail U21 maçı saat kaçta? Almanya U21 - İsrail U21 maçı saat kaçta? 09:32
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! 09:35