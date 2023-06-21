Haberler Haberler SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI | Bakan Işıkhan duyurdu! Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Meclisten ne zaman geçecek?

SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI | Bakan Işıkhan duyurdu! Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Meclisten ne zaman geçecek?

Asgari ücret ara zammının ardından gözler memur ve emekli maaş zammına kilitlendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Memur ve emekli maaşlarını enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyerek zammın meclisten geçeceği tarihi duyurdu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 12:24 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 12:40
SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI | Bakan Işıkhan duyurdu! Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Meclisten ne zaman geçecek?

SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI | 20 Haziran'da açıklanan asgari ücret Temmuz ara zammına göre, net asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükseltildi. Yüzde 34 oranında zam yapılan asgari ücretin ardından tüm gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi. Peki Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Meclisten ne zaman geçecek? İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşlarına yapılacak Zam konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği doğrultuda düzenleme yapılarak en düşük Memur maaşının 22 bin lira olacağını kaydeden Işıkhan, "Hedefimiz torba yasada tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak" dedi.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI MECLİSTEN NE ZAMAN GEÇECEK?

Memur ve emekli zammı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla iş birliği halinde çalıştıklarını belirten Işıkhan, memur ve emekli Maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini söyledi.

YILLARA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

  • 2023: 5.871 TL
  • 2022: 4.516 TL
  • 2021: 2.425 TL
  • 2020: 2.089 TL
  • 2019: 1.861
  • 2018: 1.578
  • 2017: 1.388
  • 2016: 1.265
  • 2015: 1.065

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