Haberler Haberler KPSS-2023/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN? | KPSS atama 1. Yerleştirme başvuru tarihleri, branş dağılımı ve kontenjanlar

KPSS-2023/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN? | KPSS atama 1. Yerleştirme başvuru tarihleri, branş dağılımı ve kontenjanlar

"KPSS-2023/1 tercihlerinin başlama tarihi merak ediliyor. Adaylar, tercihlerini şekillendirmek için yayınlanacak kılavuzdaki bilgilere başvuracaklar. Bununla birlikte, tercih kılavuzuyla birlikte kadro dağılımları, branşlar ve kontenjanlar da açıklanacak. Peki, KPSS-2023/1 tercihleri ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 11:01
KPSS-2023/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN? | KPSS atama 1. Yerleştirme başvuru tarihleri, branş dağılımı ve kontenjanlar

KPSS-2023/1 Bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 1. yerleştirme süreci için tercih tarihleri belli oldu. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile adaylar konu hakkında bilgilendirilirken arama motorlarında araştırılan 'KPSS-2023/1 tercihleri ne zaman? KPSS atama 1. Yerleştirme başvuru tarihleri, branş dağılımı ve kontenjanlar' konularını haberimizde derledik.

KPSS-2023/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme tercihleri 6-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri, KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

KPSS ATAMA 1. YERLEŞTİRME BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu ile ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. Ancak kılavuz yayınlandıktan sonra tercih işlemleri belirtilen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştirilecek.

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