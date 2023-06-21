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GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN 2023? | 97. Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak? Ödül ne kadar?

Gazi Koşusu'nun 2023 yılında yapılacak 97.'si için tarih belli oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına düzenlenen ve Türk yarışçılığının en büyük koşusu kabul edilen Gazi Koşusu heyecanla beklenirken arama motorlarında 'Gazi Koşusu ne zaman 2023? 97. Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak? Ödül ne kadar?' soruları, en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Gazi Koşusu detayları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 10:50 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 11:10
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN 2023? | 97. Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak? Ödül ne kadar?

Gazi Koşusu kapsamında, Türk tarihinin en büyük yarışçılığının 97.'si için nefesler tutuldu. 1927'den beri düzenlenen İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki Gazi Koşusu'nun 2023 yılında yapılacağı tarih, yarışacak atlar ve ödül belli oldu. 22'si asil ve 4'ü yedek olmak üzere 26 safkanın kayıt yaptırdığı Gazi Koşusu hakkında sorgulanan 'Gazi Koşusu ne zaman 2023? 97. Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak? Ödül ne kadar?' sorularının cevabını haberimizde derledik...

2023 GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

Bu yıl 97.'si düzenlenen Gazi Koşusu'nun 2023 tarihi, 25 Haziran olarak belirlendi. 25 Haziran Pazar günü saat saat 17.15'te başlaması beklenen yarışta 22'si asil ve 4'ü yedek; 26 safkan start alacak.

97. GAZİ KOŞUSU'NDA HANGİ ATLAR YARIŞACAK?

97. Gazi Koşusu'na kayıt yaptıran 22'si asil ve 4'ü yedek olmak üzere 26 safkan şöyle:

ASİLLER

Altınsima, Anadolu Koparan, Bright Fire, Cosmic Kid, Dagmar, Head Vorker, Lord of Pelennor, Native Power, Poyri, Qualizto, Raks Star, Samurai Kajiki, Sound of Summer, The Raptor, Turdemirkır, Urfa Aslanı, Wild Danger, Chaika, Çakalın Kızı, General Briella, Horror, Moonlight Fairy

YEDEKLER

Veni Vici, Masterclassman, Sellyboy, Azmin Zaferi

97. GAZİ KOŞUSU ÖDÜL NE KADAR?

2 bin 400 metrelik çim pistte yapılacak olan Gazi Koşusu'nun bu yılki birincilik ikramiyesi ise 5 milyon lira olarak belirlendi.

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