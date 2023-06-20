SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ | 2023 asgari ücret işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ | Milyonlarca vatandaşın aylardır beklediği 2023 asgari ücret ara zammı belli oldu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunun belirlediği, 2024 Ocak ayına kadar geçerli olacak yeni asgari ücreti duyuran Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yeni asgari ücretin işverene maliyeti de belli oldu. İşte detaylar...

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Asgari ücret temmuz ara zam oranı açıklandı. Yüzde 34 ara zam yapılırken, bu zam oranı ile birlikte asgari ücretli vatandaş, net 11 bin 402 TL, brüt ise 13 bin 414 TL alacak. İşverene asgari ücret desteği ise 500 lira olarak açıklandı.

💰2023 (Ocak - Temmuz) Brüt asgari ücret: 10.008,00 TL Net asgari ücret: 8.506,80 TL İşverene maliyeti: 11.759,40 TL

💰2022 (Temmuz - Aralık) Brüt asgari ücret: 6471.00 TL Net asgari ücret: 5500,35 TL İşverene maliyeti: 7603.43 TL

💰2022 (Ocak - Temmuz) Brüt asgari ücret: 4253.40 TL Net asgari ücret: 5004.00 TL İşverene maliyeti: 5879.70 TL

💰2021 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 2825.9 TL Net asgari ücret: 3577.5 TL

İşverene maliyeti: 4203.56 TL

💰2020 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 2324.71 TL Net asgari ücret: 2943 TL İşverene maliyeti: 3458.03 TL

💰2019 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 2020.9 TL Net asgari ücret: 2558.4 TL İşverene maliyeti: 3006.12 TL

💰2018 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 1603.12 TL Net asgari ücret: 2029.5 TL İşverene maliyeti: 2384.66 TL

💰2017 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 1777.5 TL Net asgari ücret: 1404.06 TL İşverene maliyeti: 2088.56 TL

💰2016 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 1647 TL Net asgari ücret: 1300.99 TL İşverene maliyeti: 1935.23 TL