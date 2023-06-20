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KURBAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN 2023? | Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? - Arefe günü mesai saatleri

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, hükümet tarafından bayram tatili 9 gün olarak açıklandı. Hafta sonu ile birleştirilen bayram tatilinin yanı sıra arefe gününün hangi tarihe denk geldiği de özellikle özel sektör çalışanları tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Kurban Bayramı arefesi ne zaman 2023? Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? Arefe günü mesai saatleri ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 07:20 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 07:40
KURBAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN 2023? | Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? - Arefe günü mesai saatleri

KURBAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN 2023? | Zilhicce ayına girilmesiyle birlikte Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. günü eda edilen Kurban Bayramı, bu yıl 28 Haziran tarihinde başlayacak. 4 gün sürecek bayramdan önceki gün olan arefe günü hakkında arama motorlarında araştırılan konuları sizler için haberimizde derledik.

KURBAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN 2023?

2023 yılında Kurban bayramı arefesi, 27 Haziran Salı günü eda edilecek. Kurban bayramının bir gün öncesi ve Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan arefe günü, haccın temel rüknü olan vakfenin yapılması sebebiyle büyük önem taşımaktadır. Arefenin önemine, faziletli ve makbul duanın o gün yapılan dua olduğuna dair hadisler vardır.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Kurban Bayramı tatili hakkında yapılan resmi açıklamada, bayram tatilinin hafta sonu ile birleştirildiği ve 9 gün yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda 23 Haziran Cuma günü mesai bitimiyle başlayacak olan tatil, 3 Temmuz Pazartesi günü iş gününün başlamasıyla sona erecek. Kamu çalışanları, okullar ve resmi kurum ve kuruluşlar, bu tatil içinde kalan 27 Haziran Salı günü tatil olacak.

AREFE GÜNÜ ÖZEL SEKTÖR MESAİ SAATLERİ

Özel sektör için ise 27 Haziran Salı günü yarım gün mesai uygulanacak. Kurban Bayramı izni 27 Haziran Salı günü öğleden sonra başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi günü sona erecek. 4 gün bayram resmi tatili ve pazar günü tatiliyle birlikte özel sektör çalışanları toplamda beş buçuk gün izin yapacak.

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