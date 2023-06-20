KIDEM TAZMİNATI TAVAN SON DAKİKA | 2023 Asgari ücret ara zammı kıdem tazminatı tavan, taban ne kadar, kaç TL oldu?

KIDEM TAZMİNATI TAVAN TABAN SON DAKİKA | Çalışan işçinin hizmet süresini kapsayan uzun yıllar boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistem olan kıdem tazminatında yeni tutarlar merak ediliyor. Asgari ücrete yapılan 2023 Temmuz ara zammının ardından kıdem tazminatını hesaplamak isteyen vatandaşlar arama motorlarında 2023 Asgari ücret ara zammı kıdem tazminatı tavan, taban ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

2023 ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI KIDEM TAZMİNATI TAVAN, TABAN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Asgari ücret ara zammı belli oldu. Temmuz 2023 ara zammı ile brüt asgari ücret 13 bin 414 lira olurken, net asgari ücret 11 bin 402 lira oldu.

YILLARA GÖRE KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYATLARI

2023 (Ocak - Temmuz) Brüt asgari ücret: 10.008,00 TL Kıdem Tazminatı Tavanı: 19.982,83 TL

2022 (Temmuz - Aralık) Brüt asgari ücret: 6471.00 TL Kıdem Tazminatı Tavanı: 15.371,40 TL

2022 (Ocak - Temmuz) Brüt asgari ücret: 4253.40 TL

Kıdem Tazminatı Tavanı: 10.848,59 TL

2021 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 2825.9 TL (Temmuz - Aralık) Kıdem Tazminatı Tavanı: 8.284,51 TL

(Ocak - Temmuz) Kıdem Tazminatı Tavanı: 7.638,96 TL

2020 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 2324.71 TL (Temmuz - Aralık) Kıdem Tazminatı Tavanı: 7.117,17 TL

(Ocak - Temmuz) Kıdem Tazminatı Tavanı: 6.730,15 TL

2019 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 2020.9 TL (Temmuz - Aralık) Kıdem Tazminatı Tavanı: 6.379,86 TL (Ocak - Temmuz) Kıdem Tazminatı Tavanı: 6017,60 TL

2018 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 1603.12 TL (Temmuz - Aralık) Kıdem Tazminatı Tavanı: 5.434,42 TL

(Ocak - Temmuz) Kıdem Tazminatı Tavanı: 5.001,76 TL