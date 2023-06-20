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KAPICI MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2023? | Asgari ücret ara zammı kapıcı, apartman görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

Asgari ücrette Temmuz ara zammının belli olmasının ardından asgari ücrete göre belirlenen kapıcı ve apartman yöneticisi maaşları da yeniden hesaplandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarının akabinde Başkan Erdoğan'a sunulan yeni asgari ücretin kamuoyuna açıklanmasının ardından arama motorlarında 'Asgari ücret ara zammı kapıcı, apartman görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu?' sorularının cevabı araştırılıyor. Merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 13:30 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 13:40
KAPICI MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2023? | Asgari ücret ara zammı kapıcı, apartman görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

KAPICI MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2023? | Yüksek enflasyon karşısında vatandaşları mağdur etmemek amacıyla asgari ücrete yapılan Temmuz ara zammının ardından birçok kalemde maaşlara da güncelleme geldi. TOplantıların ardından işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirlenen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan asgari ücret ara zammı vatandaşlara açıklandı. Peki kapıcı maaşları ne kadar oldu?

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI KAPICI, APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Kapıcı veya apartman görevlileri, net asgari ücret tutarında maaş almaktadır. Buna göre kapıcı maaşları, 11 bin 402 TL'ye yükseldi.

GEÇMİŞ YILLARA GÖRE KAPICI - APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI

💰2023 (Ocak - Temmuz)

Brüt asgari ücret: 10.008,00 TL

İşverene maliyeti: 11.759,40 TL

Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 8.506,80 TL

💰2022 (Temmuz - Aralık)

Brüt asgari ücret: 6471.00 TL

İşverene maliyeti: 7603.43 TL

Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 5.500,35 TL

💰2022 (Ocak - Temmuz)

Brüt asgari ücret: 4253.40 TL

İşverene maliyeti: 5879.70 TL

Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 5.004 TL

💰2021 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 2825.9 TL

İşverene maliyeti: 4203.56 TL

Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 3.577,5 TL

💰2020 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 2324.71 TL

İşverene maliyeti: 3458.03 TL

Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 2.943 TL

💰2019 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 2020.9 TL

İşverene maliyeti: 3006.12 TL

Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 2.558,4 TL

💰2018 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 1603.12 TL

İşverene maliyeti: 2384.66 TL

Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 2.029,5 TL

💰2017 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 1777.5 TL

İşverene maliyeti: 2088.56 TL

Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 1.404,06 TL

💰2016 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 1647 TL

İşverene maliyeti: 1935.23 TL

Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 1.300,99 TL

💰2015 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 1273.5 TL

İşverene maliyeti: 1496.36 TL

Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 1.000,54 TL

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