İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR OLDU? | Son dakika asgari ücret haberleri

Asgari ücretli vatandaşları yakından ilgilendiren asgari ücret ara zam oranı belli oldu. Yüzde 34 ile yapılan zam oranı işverenleri de yakından ilgilendiriyor. Arama motorlarında, asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyeti araştırılıyor. Peki, asgari ücret desteği ne kadar oldu? Asgari ücretli personelin işveren maliyeti nedir? İşte detaylar...

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücret temmuz ara zam oranı açıklandı. Yüzde 34 ara zam yapılırken, bu zam oranı ile birlikte asgari ücretli vatandaş, net 11 bin 402 TL, brüt ise 13 bin 414 TL alacak. İşverene asgari ücret desteği ise 500 lira olarak açıklandı.

💰2023 (Ocak - Temmuz) Brüt asgari ücret: 10.008,00 TL Net asgari ücret: 8.506,80 TL İşverene maliyeti: 11.759,40 TL

💰2022 (Temmuz - Aralık) Brüt asgari ücret: 6471.00 TL Net asgari ücret: 5500,35 TL İşverene maliyeti: 7603.43 TL

💰2022 (Ocak - Temmuz) Brüt asgari ücret: 4253.40 TL Net asgari ücret: 5004.00 TL İşverene maliyeti: 5879.70 TL

💰2021 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 2825.9 TL Net asgari ücret: 3577.5 TL

İşverene maliyeti: 4203.56 TL

💰2020 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 2324.71 TL Net asgari ücret: 2943 TL İşverene maliyeti: 3458.03 TL

💰2019 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 2020.9 TL Net asgari ücret: 2558.4 TL İşverene maliyeti: 3006.12 TL

💰2018 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 1603.12 TL Net asgari ücret: 2029.5 TL İşverene maliyeti: 2384.66 TL

💰2017 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 1777.5 TL Net asgari ücret: 1404.06 TL İşverene maliyeti: 2088.56 TL

💰2016 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 1647 TL Net asgari ücret: 1300.99 TL İşverene maliyeti: 1935.23 TL