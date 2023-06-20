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İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR OLDU? | Son dakika asgari ücret haberleri

Asgari ücrette Temmuz ara zammı belli oldu. 7 milyon asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zam oranı yüzde 34 ile net 11 bin 402 TL, brüt ise 13 bin 414 TL olarak açıklandı. Peki, İşverene asgari ücret desteği açıklandı mı? Asgari ücret ara zammının ardından 2023 asgari ücret işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun cevab haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 12:11 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 12:20
İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR OLDU? | Son dakika asgari ücret haberleri

Asgari ücretli vatandaşları yakından ilgilendiren asgari ücret ara zam oranı belli oldu. Yüzde 34 ile yapılan zam oranı işverenleri de yakından ilgilendiriyor. Arama motorlarında, asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyeti araştırılıyor. Peki, asgari ücret desteği ne kadar oldu? Asgari ücretli personelin işveren maliyeti nedir? İşte detaylar...

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücret temmuz ara zam oranı açıklandı. Yüzde 34 ara zam yapılırken, bu zam oranı ile birlikte asgari ücretli vatandaş, net 11 bin 402 TL, brüt ise 13 bin 414 TL alacak. İşverene asgari ücret desteği ise 500 lira olarak açıklandı.

💰2023 (Ocak - Temmuz)

Brüt asgari ücret: 10.008,00 TL

Net asgari ücret: 8.506,80 TL

İşverene maliyeti: 11.759,40 TL

💰2022 (Temmuz - Aralık)

Brüt asgari ücret: 6471.00 TL

Net asgari ücret: 5500,35 TL

İşverene maliyeti: 7603.43 TL

💰2022 (Ocak - Temmuz)

Brüt asgari ücret: 4253.40 TL

Net asgari ücret: 5004.00 TL

İşverene maliyeti: 5879.70 TL

💰2021 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 2825.9 TL

Net asgari ücret: 3577.5 TL

İşverene maliyeti: 4203.56 TL

💰2020 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 2324.71 TL

Net asgari ücret: 2943 TL

İşverene maliyeti: 3458.03 TL

💰2019 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 2020.9 TL

Net asgari ücret: 2558.4 TL

İşverene maliyeti: 3006.12 TL

💰2018 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 1603.12 TL

Net asgari ücret: 2029.5 TL

İşverene maliyeti: 2384.66 TL

💰2017 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 1777.5 TL

Net asgari ücret: 1404.06 TL

İşverene maliyeti: 2088.56 TL

💰2016 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 1647 TL

Net asgari ücret: 1300.99 TL

İşverene maliyeti: 1935.23 TL

💰2015 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 1273.5 TL

Net asgari ücret: 1000.54 TL

İşverene maliyeti: 1496.36 TL

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