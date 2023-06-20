ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: TARİH NETLEŞTİ! 2023 asgari ücret Temmuz ara zammı ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA | 7 milyon asgari ücretli çalışanın yanı sıra piyasadaki fiyatları belirlemesi sebebiyle 85 milyon vatandaşın ilgi odağı haline gelen asgari ücrette son viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, bu açıklamaların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştü. Görüşmenin ardından tarih veren Atalay'ın konuşmasından sonra 2023 asgari ücret Temmuz ara zammı ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı netleşti. İşte detaylar...

2023 ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ARA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Türk-İş ve TİSK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Basına kapalı olarak yapılan ve yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar tarafından basına yapılan açıklamada, "Bu hafta bunu sonuçlandıracağız. Vedat bey 500 dolar rakamını telaffuz etti. bunlar görüşüldü konuşuldu. İnsanların alım gücünün artırılması için ara zam için görüşüyoruz. Bayram öncesi sonuçlanmasını bekliyoruz. Rakam belli olmadı, bu hafta 3. kez bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Başkan Erdoğan ile bir araya gelen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise, "Belli bir noktaya geldik, yarın Çalışma Bakanı ile görüşeceğim. Perşembe gününe kadar neticenlendireceğiz." şeklinde konuştu. 20 Haziran Salı günü asgari ücret ara zam oranının açıklanma ihtimalini yüzde 50 olarak duyuran Atalay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Perşembeyi bulmadan bir neticeye varılacağını umut ediyorum. Taleplerimizi sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. Perşembeyi bulmaz diye umut ediyorum. Bir görelim bakalım ne çıkacak. Bizim talep ettiğimize yakın bir rakam olacağını umut ediyorum. Perşembeye kalmadan bitireceğimizi düşünüyorum. Yarın açıklanma ihtimali yüzde 50."

2023 TEMMUZ ARA ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret Ocak ayında yapılan zamla birlikte net 8 bin 506 TL 'ye (~425 $) yükseltildi. Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretim 500 dolar civarına yükseltileceğini belirterek şu açıklamayı yapmıştı:

"Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız.Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır." Birçok ekonomi kalemini etkileyecek asgari ücret 500 dolar seviyesine çıkması halinde 11 bin TL üzerinde seyredecek.

Dolar üzerinden yapılacak hesaplamayla birlikte Temmuz ara zammı ile asgari ücret hesaplamaları şöyle:

📍 430 $ = ~10.100 TL

📍 440 $ = ~10.340 TL

📍 450 $ = ~10.570 TL

📍 460 $ = ~10.810 TL

📍 470 $ = ~11.045 TL

📍 480 $ = ~11.280 TL

📍 490 $ = ~11.515 TL

📍 500 $ = ~11.750 TL

YÜZDE 20 ZAM

Zamlı en düşük emekli maaşı: 9.000 TL

Zamlı en düşük memur maaşı: 14.217 TL

Zamlı asgari ücret: 10.207 TL

YÜZDE 30 ZAM

Zamlı en düşük emekli maaşı: 9.750 TL

Zamlı en düşük memur maaşı: 15.402 TL

Zamlı asgari ücret: 11.057 TL

YÜZDE 40 ZAM

Zamlı en düşük emekli maaşı: 10.500 TL

Zamlı en düşük memur maaşı: 16.587 TL

Zamlı asgari ücret: 11.908 TL

YÜZDE 50 ZAM

Zamlı en düşük emekli maaşı: 11.250 TL

Zamlı en düşük memur maaşı: 17.772 TL

Zamlı asgari ücret: 12.825 TL

YÜZDE 60 ZAM

Zamlı en düşük emekli maaşı: 12.000 TL

Zamlı en düşük memur maaşı: 18.956 TL

Zamlı asgari ücret: 13.609 TL

YÜZDE 70 ZAM

Zamlı en düşük emekli maaşı: 12.750 TL

Zamlı en düşük memur maaşı: 20.141 TL

Zamlı asgari ücret: 14.460 TL

YÜZDE 80 ZAM