ZİLHİCCE ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR? 2023 Zilhicce orucu ne zaman, nasıl tutulur, nasıl niyet edilir? DİYANET

İslam aleminin en önemli aylarından biri olan, Hicri takvime göre yılın son ayı Zilhicce, 2023 yılında 19 Haziran Pazartesi günü itibarıyla başladı. Hac ibadeti ve Kurban Bayramı'na ev sahipliği yapması sebebiyle önem kazanan Zilhicce ayında oruç tutmak isteyenler arama motorlarında Zilhicce ayında kaç gün oruç tutulur? 2023 Zilhicce orucu ne zaman, nasıl tutulur, nasıl niyet edilir? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

2023 ZİLHİCCE AYINDA NE ZAMAN, KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı'nın eda edilmeye başlanması sebebiyle oruç tutması tavsiye edilmez. Ancak Zilhicce'nin ilk 9 günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. Yani Zilhicce'nin ilk 9 günü oruç tutmak sevap, ancak oruç tutmamak günah değildir. Bu durumda, 2023 yılında Zilhicce ayının 19 Haziran'a denk gelesi sebebiyle Müslümanlar, 19 - 27 Haziran tarihlerinde oruç tutabilir. Zilhicce ayında oruç tutulmasına ilişkin Diyanet tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir:

"Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64)."

ZİLHİCCE ORUCU NASIL TUTULUR? NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir.

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).