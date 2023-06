ZİLHİCCE AYINDA ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLER 2023 | Zilhicce ayında kılınacak namazlar, okunacak dualar DİYANET

Zilhicce ayının gelişiyle birlikte İslam aleminde kutsal sayılan bu ay için yapılan ibadetler de araştırılmaya başlandı. 10. gününde Kurban Bayramı'nın eda edildiği ve Hac ibadetinin gerçekleştiği Zilhicce ayında çekilecek tesbih ve zikirler, kılınacak namazlar ve okunacak duaları haberimizde sizler için derledik. İşte detaylar...

2023 ZİLHİCCE AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER DİYANET

1.GÜNÜ: Subbuhun Guddusun Rabbuna Rabbul Melâıketı Verruh 100 Defa2.Günü Subhanallâhi Ve Bi Hamdihi Subhanallâhıl Azim 100 Defa

2.GÜNÜ: Subhanallâhi Ve Bi Hamdihi Subhanallâhıl Azim 100 Defa

3.GÜNÜ: Lâ Havle Velâ Guvvete Illâ Bıllâhil Alıyyil Azım 100 Defa

4.GÜNÜ: Hasbiyallâhu Lâ Ilâhe İllâllâhu Aleyhi Tevekkeltü Ve Hüve Rabbül Arşil Azim 100 Defa

5.GÜNÜ: Allahümme Inneke Afüvvün Kerimun Tuhibbul Affe Fağfu Anni 100 Defa

6.GÜNÜ: Lâ Ilâhe Illâ Ente Subhaneke İnni Küntü Mınez Zalimin 100 Defa

7.GÜNÜ: Rabbi İnni Messenıyeddurru Ve Ente Erhamurrahimin 100 Defa

8.GÜNÜ: Hasbunallâh Ve Nığmel Vekil 100 Defa

9.GÜNÜ: Arefe ; 1000 Defa Ihlâs

10.GÜNÜ: Bayram: 300 Defa Subhanallâhi Ve Bı Hamdihi Ölmüşlerımıze Okunur.

BAYRAM GÜNÜ: Allahümme Habbıbı Ileynel Imâne Ve Zeyyınhu Fi Gulubina Ve Kerrih Ileyna Küfra V Fusuga Vel İsyâne Vec' Alna Mıner Raşidin 100 Defa Okunur.

2023 ZİLHİCCE AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER DİYANET

1) Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü biyedihil hayr. Ve hüve alâ külli şey in qadîr.

2) Eşhedü el-lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. İlâhen vâhiden sameden lem yettehiz sâhibeten ve lâ veledâ.

3) Eşhedü el-lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumît. Ve hüve hayyul-lâ yemût. Biyedihil hayr. Ve hüve alâ külli şey in qadîr.

4) Hasbiyallâhu ve kefâ. Semiallâhu limen deâ. Leyse verâ-allâhi müntehâ.

5) Allâhümme lekel hamdü kellezî neqûl, ve hayram-mimmâ neqûl. Allâhümme leke salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî ve leke rabbi türâsî. Allâhümme innî eûzü bike min azâbil qabri ve min şetâtil emri, Allâhümme innî es-elüke min hayri mâ tecrî bihirrîhu.

2023 ZİLHİCCE AYINDA KILINACAK NAMAZLAR DİYANET

Zilhicce ayının ilk on gününde kılınması tavsiye edilen bu namaz, zilhicce ayının ilk on gününde akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınmaktadır. Bu namazda Fatiha suresinden sonra İhlas suresi ve ardından A'raf suresinin 142. Ayeti okunmalıdır. Bu namaza "ve veadna" namazı da denmektedir. İmam Muhammed Bakır'dan (aleyhi selam) nakledilen bir hadise göre her kim bu namazı kılarsa kendisine hac sevabı verilir.

Bu namaz Zilhicce ayının ilk on gününde (zilkade ayının son gecesinden kurban bayramı gününe kadar) akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınmalıdır.

ZİLHİCCE NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Zilhicce namazına; 'Niyet ettin Allah rızası için Zilhicce tesbih namazı kılmaya... BismillAhirrahmanirrahiym' şeklinde niyet edilir.

Bu namaz iki rekâtlı bir namazdır. Her rekâtında Fatiha suresinden sonra İhlas suresi ve ardından A'raf suresinin 142. Ayeti okunmalıdır:

"(Bana ibadet etmesi için) Musa'ya otuz gece vaat verdik ve ona on gece daha ilâve ettik; böylece Rabbinin belirlediği vakit kırk geceyi buldu. Musa, kardeşi Harun'a dedi ki: Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yoluna uyma."

Bu ayetten sonra rükûa gidilmeli ve secde yapılmalıdır. Daha sonra teşehhüd ve selamdan sonra namaz bitirilmelidir.

👉1. Rekâtta: 1 Fatiha, 11 İhlâs suresi

👉2. Rekâtta: 1 Fatiha, 3 Kâfirun, 11 İhlas suresi

👉3. Rekâtta: 1 Fatiha, 1 Tekâsür, 11 İhlas suresi

👉4. Rekâtta: 1 Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, 25 İhlas suresi, okunur.

2023 ZİLHİCCE AYINDA OKUNACAK DUALAR DİYANET

"Zilhicce'nin ilk on günü gelince siz tâat ve ibâdete gayret ediniz; zîrâ Allâhü Te'âlâ o günleri, öbür günlerden üstün; gecesine hürmeti de gündüzüne hürmet gibi kılmıştır.

Zilhicce ayında Cevşen-i Kebir, evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okumak çok faziletlidir.

ZİLHİCCE DUASI

"Ey her şeye gücü yeten izzet sâhibi Rabbim! Seni tüm noksanlıklardan tenzîh ederim.

Tüm mülkün sâhibi, ölmeyen ve ezel ve ebed olmak üzere diri olan Rabbim! Seni tesbîh ederim. Dirilten ve öldüren kendisinden başka ilah olmayan O'dur. O ölmez, hayy olan O'dur.

Beldelerin ve kulların Rabbi olan Allâh'ı tesbîh ederim. Her durumda çok ve mübârek övgüler Allâh'adır. Allâh büyüktür. Celâl sâhibi olan Sensin Rabbim. Her mekânda güç ve kuvvet sahibisin." dese ve sonra da dilediği gibi duâ eylese Beytullâh'ı haccetmiş, Resûlullâh (s.a.v.)'i ziyâret etmiş ve Allâh (c.c.) yolunda cihâd etmiş gibi ecir ve sevâb kazanır. Allâhü Te'âlâ o kimseye, o kimsenin dilediği şeyi verir.