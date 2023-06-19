Haberler Haberler ERZURUM'DA DEPREM - SON DAKİKA! | AFAD duyurdu: 4,3 şiddetinde deprem...

ERZURUM'DA DEPREM - SON DAKİKA! | AFAD duyurdu: 4,3 şiddetinde deprem...

Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin şiddeti 4.3 olarak ölçülürken, deprem vatandaşlar tarafından net bir şekilde hissedildi. Depremin ardından arama motorlarında, en güncel deprem haberleri, 19 Haziran'da yaşanan deprem ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 16:10
ERZURUM'DA DEPREM - SON DAKİKA! | AFAD duyurdu: 4,3 şiddetinde deprem...

ERZURUM DEPREM SON DAKİKA 19 HAZİRAN | AFAD 19 Haziran'da Erzurum'da yaşanan deprem ile ilgili detayları paylaştı. Vatandaşlar depremin ardından, Erzurum'da deprem mi oldu? sorusunun cevabını arama motorları ve sosyal medyada araştırdı. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

19 HAZİRAN SON DEPREMLER - ERZURUM

Erzurum'da saat 14.43'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının 12,52 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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