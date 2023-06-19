ERZURUM'DA DEPREM - SON DAKİKA! | AFAD duyurdu: 4,3 şiddetinde deprem...

ERZURUM DEPREM SON DAKİKA 19 HAZİRAN | AFAD 19 Haziran'da Erzurum'da yaşanan deprem ile ilgili detayları paylaştı. Vatandaşlar depremin ardından, Erzurum'da deprem mi oldu? sorusunun cevabını arama motorları ve sosyal medyada araştırdı. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

19 HAZİRAN SON DEPREMLER - ERZURUM

Erzurum'da saat 14.43'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının 12,52 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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