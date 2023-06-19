EN UZUN GÜNDÜZ NE ZAMAN? | 🌓 En uzun gündüz hangi tarihlerde yaşanır? - Yaz dönümü ve ekinoks tarihleri

EN UZUN GÜNDÜZ NE ZAMAN? | Kuzey yarımkürede gündüzlerin kısalmaya başladığı gün olarak kabul edilen Yaz dönümü tarihleri, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 23 Eylül'e kadar gündüzler gecelerden daha uzun olur. Ancak yılın en uzun gündüzünden sonra gündüzler her geçen gün biraz daha kısalmaya ve güneş daha erken batmaya, daha geç doğmaya başlar. Peki en uzun gündüz hangi tarihlerde yaşanır?

EN UZUN GÜNDÜZ HANGİ TARİHLERDE YAŞANIR?

21 Haziran, ylın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Yaz gün dönümü adıyla da bilinen bu tarihten sonra, yani 22 Haziran'dab itibaren Kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya başlar. Güneş ışınları, Yengeç Dönencesi'ne dik bir şekilde gelir ve Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik şekilde ulaşır. Yaz Gündönümü'nde saat 12'yi gösterdiğinde Yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur.

Aynı zamanda adınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gece yaşanır. Yaz Gün dönümü, her zaman 21 Haziran'a denk gelmez. Dört yılda bir kez 20 Haziran'da gerçekleşir.

EN UZUN GECE VE GÜNDÜZ NEREDE YAŞANIR?

Türkiye'de 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz Sinop'ta yaşanır, en uzun gece ise Hatay'da yaşanır. 21 Aralık'ta ise Sinop en uzun geceyi yaşar ve bu defa Hatay'da en uzun gündüz yaşanır.

21 HAZİRAN'DA GÜNDÜZ KAÇ SAAT SÜRER?

21 Haziran'da kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, güney kutbunda ise 24 saat gece yaşanacak.

Ülkemizde en uzun gündüz süresi, bugün en kuzeydeki Sinop yaşanırken; bugün güneş 04.57'de doğarken akşam 20.26'da batacak. Böylece, Sinop'ta 21 Haziran'da 15 saat 29 dakika gündüz yaşanmış olacak.

İstanbul'da ise güneş 05.25'te doğarken, 20.47'de güneş batacak. İstanbul'da bugün 15 saat 22 dakika gündüz yaşanmış olacak.

YAZ DÖNÜMÜ VE EKİNOKS TARİHLERİ

🌓21 MART: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

🌓21 HAZİRAN: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)

🌓23 EYLÜL: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)

🌓21 ARALIK: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)