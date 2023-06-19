AYT SÖZEL KAÇ NET KAÇ PUAN 2023? | AYT sözel 20, 30, 40, 50, 60, 70 net kaç puan?

AYT SÖZEL KAÇ NET KAÇ PUAN 2023? | ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) adaylar kendi alanlarından soruları cevaplıyor. Sınava sayısal, sözel ve eşit ağırlıktan giren adaylar, net sayısına göre puan hesaplamalarını araştırırken AYT sözel 20, 30, 40, 50, 60, 70 net kaç puan? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

2023 AYT SÖZEL PUANI NASIL HESAPLANIR?

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS kılavuzuna göre YKS sözel puanları hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40 olarak alınırken AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de ise derslerin ağırlıkları şu şekildedir : Türk Dili ve Edebiyatı %18, Tarih-1 %7, Coğrafya-1 %5, Tarih-2 %8, Coğrafya-2 %8, Felsefe Grubu %9 ve Din Kültürü %5.

Derslerde yapılan 1 netin AYT sözel puanına katkıları geçtiğimiz sene şu şekildeydi:

Türk Dili ve Edebiyatı : 3.00 puan Tarih-1 : 2.80 puan Coğrafya-1 : 3.33 puan Tarih-2 : 2.91 puan Coğrafya-2 : 2.91 puan Felsefe Grubu : 3.00 puan Din Kültürü : 3.33 puan

NOT: Diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500'dür. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya verilmektedir. Geriye kalan 400 puan'ın 160'ı TYT'den 240'ı ise AYT'den gelmektedir.

Bu durumda puan hesaplamada net sayısının yanı sıra hangi dersten kaç net yapıldığı, Ortaöğretim Başarı Puanı ve standart sapma gibi etkenler de önemlidir.