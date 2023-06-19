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AYT SAYISAL KAÇ NET KAÇ PUAN 2023? | AYT sayısal 20, 30, 40, 50, 60, 70 net kaç puan?

ÖSYM'nin düzenlediği AYT'de sayısal alanından sınava girenler, net sayılarına göre puan hesaplamayı araştırıyor. AYT'de girdiği alandan 20, 30, 40, 50, 60, 70 net yapan adaylar için net sayısına göre puan hesaplamayı ve 2023 AYT sayısal kaç net kaç puan? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 08:35 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 14:48
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AYT SAYISAL KAÇ NET KAÇ PUAN 2023? | AYT sayısal 20, 30, 40, 50, 60, 70 net kaç puan?

AYT SAYISAL KAÇ NET KAÇ PUAN 2023? | ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye hiriş sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) adaylar kendi alanlarından soruları cevaplıyor. Sınava sayısal, sözel ve eşit ağırlıktan giren adaylar, net sayısına göre puan hesaplamalarını araştırırken AYT sayısal 20, 30, 40, 50, 60, 70 net kaç puan? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

2023 AYT SAYISAL PUANI NASIL HESAPLANIR?

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS kılavuzuna göre YKS sayısal puanları hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40 olarak alınırken AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de ise derslerin ağırlıkları şu şekildedir : Matematik %30, Fizik %10, Kimya %10 ve Biyoloji %10'dur.

NOT: Diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500'dür. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya verilmektedir. Geriye kalan 400 puan'ın 160'ı TYT'den 240'ı ise AYT'den gelmektedir.

Derslerde yapılan 1 netin AYT sayısal puanına katkıları geçtiğimiz sene şu şekildeydi:

Matematik : 3.00 puan

Fizik : 2.86 puan

Kimya : 3.1 puan

Biyoloji : 3.1 puan

Bu durumda puan hesaplamada net sayısının yanı sıra hangi dersten kaç net yapıldığı, Ortaöğretim Başarı Puanı ve standart sapma gibi etkenler de önemlidir.

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