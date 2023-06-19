Haberler Haberler AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023? | Açıköğretim Bahar Final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? - Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç sorgulama ekranı

AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023? | Açıköğretim Bahar Final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? - Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler için Bahar Dönemi final sınavı tarihleri 3-4 Haziran olarak belirlendi. Finallerin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenciler, arama motorlarında 'AÖF final sonuçları açıklandı mı 2023? Açıköğretim Bahar Final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?' konularını araştırıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç sorgulama ekranı ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 07:31 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 14:37
AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023? | Açıköğretim Bahar Final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? - Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç sorgulama ekranı

AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023? | Açıköğretim Fakültesi'nin bahar dönemi finallerinin yapılmasıyla sonuçların ilan tarihi en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran olarak belirlenen final sınavlarından geçerli not alan öğrenciler sınıfı başarıyla tamamlarken geçer not alamayanlar ise yaz okulu veya bitirme sınavları için hazırlanacak. Peki AÖF final sonuçları açıklandı mı 2023? Açıköğretim Bahar Final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÇIKÖĞRETİM BAHAR FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları için Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde yer alan takvimde, 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihleri gösterildi. AÖF, sınav sonuçlarını genellikle sınavdan sonraki 15 gün içinde açıklanıyor. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir. Finallerin açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte sonuçların 26 Haziran 2023 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET AÖF SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

FİNAL SINAVLARININ GEÇME NOTUNA ETKİSİ

📍 Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi.

📍 Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşden yukarı olması gerekmektedir.

📍 Güz yarıyılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılının da sona ermesiyle yaz okulu sınavları organize edilecek.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

✏ Bütünleme Sınavları/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavları: 19-23 Haziran 2023

✏ Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih: 3 Temmuz 2023

✏ Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütünleme Sınavları (Eczacılık Fakültesi): 3-6 Temmuz 2023

✏ Yabancı Dil Sınavı Bütünleme (Bahar Dönemi Sonunda Yabancı Dil Sınavına Girmek için Gerekli Önkoşulları Sağlayıp Sınavından Başarısız Olan Öğrenciler için: 4-6 Temmuz 2023

✏ Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi): 7 Temmuz 2023

✏ Yıllık Sistem Uygulayan Birimler İçin Bütünleme Sınavları (Hukuk Fakültesi): 21 Ağustos-1 Eylül 2023

✏ Yıllık Sistem Uygulayan Birimler İçin Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi İçin Son Tarih (Hukuk Fakültesi): 11 Eylül 2023

BAHAR DÖNEMİ EK SINAVLAR

📌Ek Sınav (Azami Öğrenim Süresini 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Döneminden Önce Dolduran Öğrenciler): 25-29 Eylül 2023
📌I. Ek Sınav (Azami Öğrenim Süresini 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sonunda Dolduran Öğrenciler): 25-29 Eylül 2023
📌II. Ek Sınav (Azami Öğrenim Süresini 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sonunda Dolduran Öğrenciler): 2-6 Ekim 2023

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