YKS SÖZEL PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER 2023 | AYT sözel puanıyla hangi üniversitelerde, hangi bölümler okunur?

YKS SÖZEL PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER 2023 | ÖSYM'nin gerçekleştirdiği, milyonlarca adayın başvurduğu ve insanlar için önemli bir dönüm noktası olduğu düşünülen YKS sınavlarında tercihler için geri sayım devam ediyor. Sınava katılan adaylar, sınavın ilk oturumu olan TYT'nin ardından girdikleri AYT ile hangi bölümlerde eğitim alabileceğini sorguluyor. Peki AYT sözel puanıyla hangi üniversitelerde, hangi bölümler okunur?

AYT SÖZEL PUANIYLA HANGİ ÜNİVERSİTELERDE, HANGİ BÖLÜMLER OKUNUR?

Aşağıda yer alan bölümler, çeşitli vakıf ve devlet üniversitelerinde yer almakla birlikte kontenjanların dolmaması halinde bazı üniversitelerde bölümlerin açılmaması söz konusudur. Bu nedenle, tercih yapmadan önce kılavuz dikkatlice kontrol edilmelidir.

🖍 Arkeoloji ve Sanat Tarihi (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Basın ve Yayın (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Coğrafya (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Çerkez Dili ve Kültürü (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Çizgi Film ve Animasyon (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 El Sanatları (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Film Tasarımı ve Yazarlığı (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Film Tasarımı ve Yönetimi (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Film Tasarımı ve Yönetmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Fotoğraf (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Fotoğraf ve Video (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Gazetecilik (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Geleneksel Türk Sanatları (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Görsel Sanatlar (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Gürcü Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Halkbilimi (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Halkla İlişkiler (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 İlahiyat (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 İletişim (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 İletişim Bilimleri (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 İletişim Sanatları (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 İletişim Tasarımı ve Yönetimi (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 İletişim ve Tasarımı (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 İslam Bilimleri (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 İslami İlimler (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Kazak Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Kültür ve İletişim Bilimleri (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Kürt Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Medya ve Görsel Sanatlar (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Medya ve İletişim (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Reklam Tasarımı ve İletişimi (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Reklamcılık (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Rekreasyon Yönetimi (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Sanat Tarihi (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Sanat ve Kültür Yönetimi (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Sinema ve Dijital Medya (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Sinema ve Televizyon (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Süryani Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Tarih (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Tarih Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Türk Halkbilimi (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Türkoloji (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Yeni Medya (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) (SÖZ)

🖍 Zaza Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)