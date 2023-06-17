Haberler Haberler YKS 2024 NE ZAMAN? | 📅 2024 YKS TYT AYT üniversiteye giriş sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

YKS 2024 NE ZAMAN? | 📅 2024 YKS TYT AYT üniversiteye giriş sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, ÖSYM tarafından her yıl, üniversite eğitimi almak isteyen adaylara uygulanıyor. TYT ve AYT olmak üzere iki oturumdan oluşan YKS'nin önümüzdeki sene ne zaman yapılacağı ise sıklıkla araştırıyor. Peki YKS 2024 ne zaman? 2024 YKS TYT AYT üniversiteye giriş sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 09:20
YKS 2024 NE ZAMAN? | 📅 2024 YKS TYT AYT üniversiteye giriş sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

YKS 2024 NE ZAMAN? | Temek Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki oturumdan oluşan ve üniversiteye giriş sınavı olarak da bilinen YKS için araştırmalar hız kazandı. 2023 yılında 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların 2024 yılında ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

2024 YKS - TYT - AYT ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

Sınav tarihlerini resmi internet sitesinde duyuran ÖSYM, 2024 sınav takvimini henüz açıklamadı. Ancak YKS, genellikle Haziran ayının 2. haftasından sonra yapılmaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan TYT ve AYT sınavlarının tarihleri ise şöyle:

📅2023 YKS TARİHLERİ
TYT: 17 Haziran
AYT: 18 Haziran
YDT: 18 Haziran

📅2022 YKS TARİHLERİ
TYT: 18 Haziran
AYT: 19 Haziran
YDT: 19 Haziran

📅2021 YKS TARİHLERİ
TYT: 26 Haziran
AYT: 27 Haziran
YDT: 27 Haziran

📅2020 YKS TARİHLERİ
TYT: 20 Haziran
AYT: 21 Haziran
YDT: 21 Haziran

📅2019 YKS TARİHLERİ
TYT: 15 Haziran
AYT: 16 Haziran
YDT: 16 Haziran

DİĞER
Güzel oyuncu Aybüke Pusat her defasında yalanladığı aşkıyla sarmaş dolaş! Furkan Andıç’ı öpücüklere boğdu!
Çıldırtan eleştiri! Oğuzhan Koç ateş püskürdü: Aşağılıksınız
F.Bahçe'den Coutinho çıkarması!
Okan Buruk'tan yönetime transfer talebi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ÖSYM YKS TYT çıkmış sorular ve cevap anahtarı PDF
TYT puanıyla öğrenci alan bölümler 2023
2023 YKS'de kalem ve silgi verilecek mi?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş yorum! "Bu yıkımın altından kalkamazdık" Flaş yorum! "Bu yıkımın altından kalkamazdık" 09:11
Maç sonu olay sözler! "Bize de yazık" Maç sonu olay sözler! "Bize de yazık" 08:44
Bize de yazık! Bize de yazık! 08:31
Ermeniler yendi bizi sevindirdi Ermeniler yendi bizi sevindirdi 01:29
Bir bakışta 90 dakika Bir bakışta 90 dakika 01:28
Abdülkerim Bardakcı: Çok mutlu ve gururluyum! Abdülkerim Bardakcı: Çok mutlu ve gururluyum! 01:26
Daha Eski
Muhteşem zafer Muhteşem zafer 01:21
Stefan Kuntz: İki maç bana yetti üçüncüsüne gerek yok! Stefan Kuntz: İki maç bana yetti üçüncüsüne gerek yok! 01:17
Bizim Çocuklar son nefeste kazandı! Bizim Çocuklar son nefeste kazandı! 01:17
A Milli Takım maç fazlasıyla lider! A Milli Takım maç fazlasıyla lider! 01:17
Erden Timur'dan Ali Koç'a: Çıksın açıklasın! Erden Timur'dan Ali Koç'a: Çıksın açıklasın! 01:17
İtalyan gazeteciden F.Bahçe iddiası! İtalyan gazeteciden F.Bahçe iddiası! 01:17