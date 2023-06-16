YKS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ 2023? | YKS sınava girerken neler alınmalı? KPSS sınavında emanetçiler açık mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak milyonlarca aday, sınav öncesinde eksiksiz bir şekilde hazırlıklarını tamamlamak için araştırmalarına devam ediyor. Sınava girmeden önce neyin yanlarında bulunması gerektiğini merak eden adaylar, aynı zamanda YKS'de kalem ve silgi temin edilip edilmeyeceğini de sorgulamaya devam ediyor. YKS'ye girişte nelere dikkat etmek önemlidir? Adaylar eşyalarını emanetçilere bırakabilecek mi, emanetçilerin hizmet verme saatleri nelerdir? İşte 2022 YKS'ye girecek adayların bilmesi gerekenler...
2023 YKS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?
YKS'nin ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT ile Dil sınavı YDT'ye girecek girecek adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler ve kağıdı sökülmüş su dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.
2023 YKS'DE EMANETÇİLER AÇIK OLACAK MI?
YKS'de, sınav merkezlerinde emanetçiler açık olmayacak fakat sınav salonlarının dışında özel emanetçiler açık olabilir.
Bu emanetçilere güvenip güvenmeme konusu kafalarda soru işaretleri oluştursa da, ÖSYM'de yer alan bilgilere göre; sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmadığından, adaylar bu yöntemi tercih edebilir. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.
YKS'YE GİRERKEN SINAVDA GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.
- Sınava giriş belgesi
- Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport
SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR NEDİR?
- Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
- Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
- Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
- Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
- Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
- İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarlagelmeleri kesinlikle yasaktır.