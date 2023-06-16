Haberler Haberler YKS 2024 NE ZAMAN? | 📅 2024 YKS TYT AYT üniversiteye giriş sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

YKS 2024 NE ZAMAN? | 📅 2024 YKS TYT AYT üniversiteye giriş sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, ÖSYM tarafından her yıl, üniversite eğitimi almak isteyen adaylara uygulanıyor. TYT ve AYT olmak üzere iki oturumdan oluşan YKS'nin önümüzdeki sene ne zaman yapılacağı ise sıklıkla araştırıyor. Peki YKS 2024 ne zaman? 2024 YKS TYT AYT üniversiteye giriş sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 12:03 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 12:10
YKS 2024 NE ZAMAN? | 📅 2024 YKS TYT AYT üniversiteye giriş sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

YKS 2024 NE ZAMAN? | Temek Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki oturumdan oluşan ve üniversiteye giriş sınavı olarak da bilinen YKS için araştırmalar hız kazandı. 2023 yılında 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların 2024 yılında ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

2024 YKS - TYT - AYT ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

Sınav tarihlerini resmi internet sitesinde duyuran ÖSYM, 2024 sınav takvimini henüz açıklamadı. Ancak YKS, genellikle Haziran ayının 2. haftasından sonra yapılmaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan TYT ve AYT sınavlarının tarihleri ise şöyle:

📅2023 YKS TARİHLERİ
TYT: 17 Haziran
AYT: 18 Haziran
YDT: 18 Haziran

📅2022 YKS TARİHLERİ
TYT: 18 Haziran
AYT: 19 Haziran
YDT: 19 Haziran

📅2021 YKS TARİHLERİ
TYT: 26 Haziran
AYT: 27 Haziran
YDT: 27 Haziran

📅2020 YKS TARİHLERİ
TYT: 20 Haziran
AYT: 21 Haziran
YDT: 21 Haziran

📅2019 YKS TARİHLERİ
TYT: 15 Haziran
AYT: 16 Haziran
YDT: 16 Haziran

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