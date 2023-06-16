MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MSGSÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları 2023, MSGSÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Mimari Restorasyon TYT 45/47 372,01 286.353
Giyim Üretim Teknolojisi TYT 40/41 324,31 570.607
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Sosyoloji EA 70/72 337,63 218.958
Felsefe EA 60/62 322,55 283.031
Arkeoloji EA 60/62 317,06 310.192
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 40/41 299,82 411.183
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Mimarlık SAY 120/123 435,18 69.968
Endüstriyel Tasarım SAY 60/62 415 89.784
İç Mimarlık SAY 60/62 404,43 101.162
İstatistik SAY 65/67 359,22 160.399
Matematik SAY 70/72 358,27 161.875
Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 319,11 240.782
Fizik SAY 30/31 308,05 269.837
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Sinema ve Televizyon SÖZ 60/62 426,54 7.414
Sanat Tarihi SÖZ 80/82 395,59 26.794
Tarih SÖZ 70/72 379,52 46.775
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 371,78 59.784