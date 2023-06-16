Haberler Haberler MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? | Merkez Bankası HAZİRAN 2023 faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Beklenti ve tahminler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? | Merkez Bankası HAZİRAN 2023 faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Beklenti ve tahminler...

Merkez Bankası'nın her ay açıkladığı faiz kararı ekonomik aktivite, enflasyon ve finansal piyasalar gibi birçok faktörü etkilerken yatırımcıların yanı sıra vatandaşlar tarafından da takip ediliyor. Mayıs ayında sabit tutulan politika faizi, bu kararla yine 8,5'ta kalmıştı. Peki Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası Haziran 2023 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte beklenti anketi ve tahminler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 07:31 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 07:50
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? | Merkez Bankası HAZİRAN 2023 faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Beklenti ve tahminler...

MERKEZ BANKASI HAZİRAN FAİZ KARARI NE ZAMAN? | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Haziran ayı faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz ay politika faizini sabit tutan Merkez Bankası'nın Haziran ayı için alacağı karar merakla beklenirken arama motorlarında Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte ekonomistlerin tahminleri ve Merkez Bankası toplantı tarihi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Haziran ayı Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı 22 Mayıs 2023 Perşembe günü yapılacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık edeceği toplantının ardından aynı gün saat 14.00'te faiz kararının duyurulması bekleniyor.

MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

25 Mayıs'ta yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), toplantının ardından faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

HAZİRAN AYI FAİZ KARARI BEKLENTİLER

PPK şubat ayında sürpriz sayılacak bir şekilde 50 baz puanlık indirim kararı almasının ardından mart ve nisan toplantılarında da faize dokunmamıştı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ve ocak toplantılarını da pas geçmişti. 2022 Ağustos-Kasım döneminde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.

DİĞER
Biri esmer biri sarışın! Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini gören söylemeden edemedi! "İki kardeş bu kadar mı benzemez!"
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir fena aşka geldi: Çiçeği burnunda çift bu sefer gizlemedi!
F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı!
Cimbom transferi bitirmek üzere! İmza parası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Deprem son dakika! 16 Haziran deprem mi oldu?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA! Asgari ücret ne kadar olacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Büyük umutlarla gelmişti! F.Bahçe'ye veda ediyor Büyük umutlarla gelmişti! F.Bahçe'ye veda ediyor 01:38
Büyük umutlarla gelmişti! F.Bahçe'ye veda ediyor Büyük umutlarla gelmişti! F.Bahçe'ye veda ediyor 01:38
Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası'na kötü başladı Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası'na kötü başladı 00:38
Fırtına yeni ön liberosunu Çin'de buldu! Fırtına yeni ön liberosunu Çin'de buldu! 00:38
G.Saray'dan yılın bombası! Geri dönüyor G.Saray'dan yılın bombası! Geri dönüyor 00:38
Sürpriz! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi... Sürpriz! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi... 00:38
Daha Eski
Fırtına'dan örnek girişim! Fırtına'dan örnek girişim! 00:38
Orta sahaya Çek yıldız Orta sahaya Çek yıldız 00:38
Aboubakar'dan transfer hamlesi! Aboubakar'dan transfer hamlesi! 00:38
A. Efes seriyi 2-0'a getirdi! A. Efes seriyi 2-0'a getirdi! 00:34
F.Bahçe yıldız ismin bonservisini aldı! F.Bahçe yıldız ismin bonservisini aldı! 00:34
Kuntz'tan Arda Güler sözleri! Kuntz'tan Arda Güler sözleri! 00:34