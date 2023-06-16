BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BANÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi taban puanları 2023, BANÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50/52 327,38 546.316
Fizyoterapi TYT 50/52 323,6 576.265
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 320,5 602.036
Optisyenlik TYT 55/57 308,89 708.477
Adalet TYT 60/62 302,88 770.029
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40/41 301,54 784.185
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 40/41 300,99 790.065
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 298,77 813.991
Grafik Tasarımı TYT 50/52 293,06 878.460
Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 45/47 291,88 892.258
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 80/82 290,23 912.121
Adalet (İÖ) TYT 40/41 289,03 926.524
Gemi İnşaatı TYT 60/62 288,76 929.890
Web Tasarımı ve Kodlama TYT 40/41 285,84 966.018
Sosyal Hizmetler TYT 50/52 284,78 979.563
Laboratuvar Teknolojisi TYT 45/47 284,39 984.535
Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 30/31 280,47 1.035.871
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 278,39 1.063.782
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 40/41 272,82 1.142.084
Gıda Teknolojisi TYT 50/52 271,45 1.161.849
Gemi İnşaatı (İÖ) TYT 48/50 270,61 1.174.220
Su Altı Teknolojisi TYT 30/31 267,96 1.214.025
Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 40/41 267,01 1.228.377
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 265,97 1.244.416
Dış Ticaret TYT 60/62 265,34 1.254.087
Medya ve İletişim TYT 47/49 262,13 1.304.770
Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 50/52 261,94 1.307.675
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 200/205 259,59 1.346.133
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 255,99 1.406.793
İşletme Yönetimi TYT 50/52 253,57 1.448.897
Gıda Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 249,66 1.518.944
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 80/82 248,25 1.545.029
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 247,33 1.562.083
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 247,12 1.566.141
Sağlık Turizmi İşletmeciliği TYT 50/52 246,69 1.574.481
Sosyal Güvenlik TYT 80/82 245,37 1.599.693
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 50/52 244,61 1.614.484
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 243,99 1.626.572
Dış Ticaret (İÖ) TYT 50/52 243,44 1.637.259
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 50/52 239,02 1.725.667
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 238,28 1.741.113
İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 50/52 234,31 1.825.453
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 49/51 230,87 1.901.157
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 50/52 230,77 1.903.426
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 29/30 227,67 1.974.772
İşletme Yönetimi TYT 39/40 226,41 2.004.626
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 225,57 2.024.770
Yerel Yönetimler TYT 50/52 223,49 2.074.096
Et ve Ürünleri Teknolojisi TYT 30/31 222,72 2.092.968
Sosyal Güvenlik (İÖ) TYT 50/52 220,04 2.158.580
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 351,32 172.307
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 40/41 340,97 206.632
- Grafik Tasarımı EA 60/62 302,77 391.851
- Sosyal Hizmet EA 60/62 302,33 394.738
- Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 60/62 296,17 435.908
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 294,99 444.158
- Sağlık Yönetimi EA 70/72 286,32 509.518
- Sosyal Hizmet (İÖ) EA 40/41 281,88 546.018
- Uluslararası İlişkiler EA 60/62 276,23 595.838
- Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İÖ) EA 60/62 272,1 634.622
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) EA 50/52 271,61 639.248
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 269,85 656.497
- Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 40/41 269,52 659.818
- Sosyoloji EA 40/41 268,77 667.395
- İktisat (İngilizce) EA 40/41 265,7 699.077
- İşletme EA 60/62 263,3 724.368
- Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 40/41 257,17 792.266
- Maliye EA 80/82 253,23 838.365
- İktisat EA 60/62 252,96 841.545
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 50/52 252,3 849.514
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 50/52 241,84 981.930
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 40/41 503,99 14.983
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 424,8 79.940
- Yazılım Mühendisliği SAY 70/72 419,23 85.478
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 416,6 88.143
- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 30/31 364,4 152.434
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY 40/41 357,85 162.565
- Hemşirelik SAY 90/93 356,59 164.676
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/72 332,92 209.073
- Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 321,61 234.644
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 70/72 308,75 267.906
- Elektrik Mühendisliği SAY 50/35 298,51 298.185
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Yeni Medya ve İletişim SÖZ 60/62 319,57 233.045
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 40/41 310,43 285.414
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 309,3 292.318
- Yeni Medya ve İletişim (İÖ) SÖZ 50/52 294,27 395.674
- Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 40/41 289,03 436.789
- Tarih SÖZ 60/62 287,63 448.276
- Sanat Tarihi SÖZ 40/41 276,25 547.296
- Tarih (İÖ) SÖZ 40/41 264,37 663.272
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 40/41 390,39 27.212