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YKS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | TYT kaç soru, kaç dakika sürecek? Son giriş saati kaç?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için aday ve velilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 17 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınavda gidecekleri üniversiteyi belirleyecek olan adaylar arama motorlarında 'YKS saat kaçta başlıyor, bitiyor? TYT kaç soru, kaç dakika sürecek? Son giriş saati kaç?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 14:40 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 15:10
YKS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | TYT kaç soru, kaç dakika sürecek? Son giriş saati kaç?

ÖSYM tarafından düzenlenen ve adayların başarısına göre öğrenim görecekleri üniversiteyi belirleyen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu TYT, 17 Haziran Cumartesi sabahı yapılacak. Adayların ve velilerin heyecanlı bekleyişi sürerken YKS saat kaçta başlıyor, bitiyor? TYT kaç soru, kaç dakika sürecek? Son giriş saati kaç? soruları da en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

YKS (TYT) SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

TYT 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15.'te, AYT 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te, YDT ise 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'ye başlayacak. Saat 10.15'te başlayacak olan TYT 13.00'te, AYT 13.15'te, YDT ise 17.45'te sona erecek.

TYT KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2023 TYT 120 sorudan oluşmaktadır ve süresi 165 dakikadır (2 saat 45 dakika). 2023 TYT; TYT Türkçe, TYT Sosyal Bilimler, TYT Temel Matematik ve TYT Fen Bilimleri testlerinden oluşur.

YKS SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan YKS giriş kılavuzunda, adayların sınav salonuna son giriş saati 10.00 olarak belirtilmiş, 10.00'dan sonra girmek isteyen adayların sınav salonuna alınmayacağı ifade edilmiştir. Sınava girecekleri binaya ise yoğunluk oluşmaması adına, adayların 1 saat önce gelmeleri tavsiye edilen kılavuzda şu ifadelere yer verilmiştir:

"Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat
15.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

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