Haberler Haberler DEHA (GIFTED) FİLMİ KONUSU | Deha filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?

DEHA (GIFTED) FİLMİ KONUSU | Deha filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?

Marc Webb'in yönetmen koltuğuna oturduğu Deha filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Filmseverlere unutulmaz anlar yaşatacak ve dram sahneleriyle nefes kesecek Deha filmine dair merak edilenler ve filmin ne zaman, nerede çekildiğine dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 11:40 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 12:00
DEHA (GIFTED) FİLMİ KONUSU | Deha filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?

Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan'ın başrollerinde yer aldığı ve Marc Webb'in yönetmenliğini üstlendiği film olan Deha filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Deha filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Deha filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Deha filmi tüm detayları...

DEHA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Florida'nın merkezinde küçük bir kasabada yaşayan 7 yaşındaki Mary Adler (Mckenna Grace), okulun ilk gününde yaşından beklenmedik bir matematik performansı gösterir. Üstün zekalı çocuklar için özel bir okuldan burs alır, ancak amcası Frank (Chris Evans) göndermek istemez. Mary'nin annesi aslında çok değerli bir matematikçidir ancak Mary henüz 6 aylıkken intihar etmiştir. O zamandan beri amcası Frank, Mary'nin vasisidir. Kız kardeşinin Mary'nin "normal" bir çocukluk yaşamasını istediğine inandığından, Mary'i bir devlet okuluna yazdırmakta kararlıdır. Ancak Mary'nin milyonda bir görülen bir matematiksel zekası olduğuna inanan Mary'nin büyükannesi aynı zamanda Frank'in de annesi olan Evelyn (Lindsay Duncan), Frank'ten Mary'nin velayetini almak için mücadele içine girecektir.

DEHA OYUNCULARI KİM?

  • Mckenna Grace
  • Chris Evans
  • Jenny Slate
  • Octavia Spencer
  • Lindsay Duncan
  • Michael Kendall Kaplan
  • Crystal Freyermuth
  • Will Buie Jr.
  • Aidan McKenna Bateman
  • Glenn Plummer
  • Julie Ann Emery
  • Joe Chrest

DİĞER
Gülcan Arslan imajını değiştirdi! Görenler tanıyamadı! İddialı elbisesiyle dudak uçuklattı
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Mürsel Kaya ile iskelede fena yakalandı! Bikinisini giydi görenler: "Annesinin kızı"
Sürpriz talip! Düşünmek için süre istedi
F.Bahçe'ye Bayern'den dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Pi'nin Yaşamı filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?
İzmir'de korkutan deprem!
Karnesinde 3 olan Teşekkür, Takdir Belgesi alabilir mi?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan 3. Lig ekibiyle işbirliği anlaşması! Trabzonspor'dan 3. Lig ekibiyle işbirliği anlaşması! 11:43
Başakşehir'in Caner kararı belli oldu! Başakşehir'in Caner kararı belli oldu! 11:38
Kanarya'nın hedefindeki iki yıldız ortaya çıktı! Kanarya'nın hedefindeki iki yıldız ortaya çıktı! 11:21
Kartal'dan genç 10 numaraya kanca! Kartal'dan genç 10 numaraya kanca! 11:16
Sürpriz talip! Düşünmek için süre istedi Sürpriz talip! Düşünmek için süre istedi 11:06
Letonya - Türkiye maçı saat kaçta? Letonya - Türkiye maçı saat kaçta? 10:59
Daha Eski
Hollanda - Hırvatistan maçı saat kaçta? Hollanda - Hırvatistan maçı saat kaçta? 10:52
Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta? Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta? 10:19
Atiba'dan sürpriz karar! Veda ediyor Atiba'dan sürpriz karar! Veda ediyor 10:18
Kanarya'ya müjdeli haber! O öneriyi reddetti Kanarya'ya müjdeli haber! O öneriyi reddetti 10:11
Beşiktaş'a Çekyalı orta saha! Beşiktaş'a Çekyalı orta saha! 09:48
F.Bahçe'ye Bayern'den dev transfer! F.Bahçe'ye Bayern'den dev transfer! 09:39