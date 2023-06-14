ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA! İkinci toplantı ne zaman?

TEMMUZ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU 2023? | 7 milyon vatandaşı doğrudan, diğer tüm vatandaşları ise dolaylı yoldan etkileyecek olan asgari ücrette ara zam için görüşmeler başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı için tarihi 13 Haziran 2023 olarak duyurmasının ardından masada konuşulacak rakamlar, en çok merak edilenler arasında yerini aldı. İşte asgari ücrette Temmuz zammına ilişkin merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücrette ara zammın ilk kez 2022 Temmuz ayında uygulanmasının ardından enflasyondaki dalgalanma sebebiyle 2023 yılında da ara zam yapılmasına karar verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuzda memur maaşlarına yapılan zamla birlikte asgari ücrete de iyileştirme uygulanacağını bildirmesinin ardından ara zam için heyecanlı bekleyiş başladı. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret zammının açıklanacağı tarihle ilgili konuşmasında, "Mutabakat sağlamayı umuyoruz. Bayram öncesi asgari ücreti halletmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

İstihdamı aksatmayacak, çalışanın ve işverenin beklentisini karşılayacak bir rakam belirlemeye gayret edeceklerinin altını çizen Akkol, konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"TİSK'in görüşünü sayın bakanımıza da arz ettik. Teknik olan görüşler ifade edildiği kadar teknik olmayan görüşler de ifade ediliyor. Bizim görüşümüz üçlü mutabakatta hızlı şekilde işçinin, işverenin razı olduğu kamunun liderliğini yaptığı bir mutabakat ile bu süreci tamamlamak arzusundayız. Teşkilatımla beraber şahsi arzum, bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır."

TİSK'İN ARDINDAN BİR AÇIKLAMA DA HÜKÜMETTEN

Kritik Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, ekonomi planında önceliğin enflasyon konusu olduğunu belirtmesinin ardından şu ifadelere yer verdi:

"Asgari ücretle ilgili, çalışan emeklilerle ilgili temmuz ayında çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. Adımlarımızı atmaya başladık. Asgari ücretle ilgili toplantılar başlayacak. Burada 3 kesim var. Çalışanlar, işverenler ve kamu kesimi var. Üç kesim arasında müzakereler yürütülecek. Temenni ediyoruz ki bu üç kesim anlaşma sağlasınlar. Genel perspektifimizi şöyle ifade edebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımızı iktidara geldiği günden bugüne çalışan kesimlerin enflasyon karşısında satın alma güçlerinin erimesine izin vermemiştir. Çalışanların yanında yer almıştır. Aynı yaklaşımı göreceğiz. Rekabet gücümüz, istihdam artışı gibi hususlar da gündemimizde yer almaya devam edecek. Denge içinde değerlendirilerek bütün kesimlerin memnun olacağı şekilde devam ettireceğiz."

Yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu oluşturur. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanır. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilir.

Ancak 2022 yılında yapılan ara zamda komisyon 2 kez toplanmış ve toplantıların ardından oy birliği ile karar verilmişti. Böylece 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olarak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Bu rakamla birlikte, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantı tarihini 13 Haziran Salı 2023 olarak duyurdu. İkinci toplantı için henüz tarih duyurulmazken geçtiğimiz sene yapılan ara zamda, komisyon ilk toplantısını 29 Haziran'da gerçekleştirmişti. Komisyon, ikinci toplantısını 30 Haziran 2022 Perşembe günü gerçekleştirmesinin ardından 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek. Geçen yıl Temmuz'daki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise net asgari ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak. Bu arada asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması da devam edecek.

500 dolarlık alım gücü kritik bir alt sınır olarak dikkat çekerken yeni asgari ücretin refah payı ile belirlenmesi ve 6 aylık beklenen enflasyon rakamları dikkate alındığında, asgari ücrete gelecek zam oranları şöyle hesaplanabilir:

NET ASGARİ ÜCRET: 8.506 TL

BRÜT ASGARİ ÜCRET: 10.008 TL

YÜZDE 30 ZAM:

NET asgari ücret:11.058 TL

BRÜT asgari ücret: 13.010 TL

YÜZDE 35 ZAM:

NET asgari ücret: 11.475 TL

BRÜT asgari ücret: 13.500 TL

YÜZDE 40 ZAM

NET asgari ücret: 11.909 TL

BRÜT asgari ücret: 14.010 TL

YÜZDE 45 ZAM

NET asgari ücret: 12.333 TL

BRÜT asgari ücret: 14.511 TL

YÜZDE 50 ZAM

NET asgari ücret: 12.759 TL

BRÜT asgari ücret: 15.012 TL

YÜZDE 55 ZAM

NET asgari ücret: 13.184 TL

BRÜT asgari ücret: 15.512 TL