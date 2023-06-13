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ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN? | Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantı tarihi ne?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği asgari ücret ara zammı için TİSK, TÜRK-İŞ ve Bakanlık arasında ilk toplantı gerçekleştirildi. 7 milyon asgari ücretli vatandaşı ve işvereni yakından ilgilendiren ikinci toplantı tarihi ise merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TİSK ve TÜRK-İŞ'in ikinci toplantı tarihi ile ilgili TÜRK-İŞ Heyet Başkanı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 16:10
ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN? | Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantı tarihi ne?

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN?- SON DAKİKA | Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret ara zam toplantısının ilki gerçekleştirildi. TİSK, TÜRK-İŞ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında düzenlenen ilk toplantının ardından asgari ücret zammı ikinci toplantı tarihi merak konusu oldu. İlk toplatının ardından TÜRK-İŞ Heyeti Başkanı Veli Solak açıklamalarda bulundu. Peki, asgari ücret ikinci toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Toplantısı tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET ARA ZAM AÇIKLAMASI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı gerçekleştirildi. TÜRK-İş heyeti başkanı Veli Solak, "Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz. Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Sürecin bayramdan önce bitmesini bekliyoruz" dedi.

2023 asgari ücret toplantısı son dakika açıklamaları! Devamını Oku BUNU DA OKU

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Asgari ücret ara zammında ilk toplantı başladı!
2023 asgari ücret toplantısı son dakika açıklamaları!
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