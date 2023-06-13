ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN? | Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantı tarihi ne?

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN?- SON DAKİKA | Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret ara zam toplantısının ilki gerçekleştirildi. TİSK, TÜRK-İŞ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında düzenlenen ilk toplantının ardından asgari ücret zammı ikinci toplantı tarihi merak konusu oldu. İlk toplatının ardından TÜRK-İŞ Heyeti Başkanı Veli Solak açıklamalarda bulundu. Peki, asgari ücret ikinci toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Toplantısı tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET ARA ZAM AÇIKLAMASI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı gerçekleştirildi. TÜRK-İş heyeti başkanı Veli Solak, "Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz. Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Sürecin bayramdan önce bitmesini bekliyoruz" dedi.