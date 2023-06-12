Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri ve ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri ve ezan saatleri

12 Haziran Pazartesi İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde derledik. İşte 12 Haziran 2023 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 08:01 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 08:01
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri ve ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 12 Haziran 2023 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 03.25

Güneşin doğuşu:👉 05.24

Öğle vakti:👉 13.09

İkindi vakti:👉 17.08

Akşam vakti:👉 20.43

Yatsı vakti:👉 22.34

NAMAZ SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN



Sabah namazı vakti 👇
Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?
Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇
Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?
Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇
Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.
İkindi namazı kaç rekattır?
İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇
Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.
Akşam namazı kaç rekattır?
Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇
Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.
Yatsı namazı kaç rekattır?
Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?
Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak resmen eridi bitti!
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu gözünü Kıbrıs'a dikti: Milyonluk villaya yatırım...
Icardi için dudak uçuklatan teklif!
G.Saray'dan Devler Ligi planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Emekli zammı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Deprem son dakika! 12 Haziran deprem mi oldu?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Bakan Asşkın Bak: Cumhurbaşkanımız ile maçlara devam ediyoruz!
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jorge Jesus ayrılığı resmen açıkladı! Jorge Jesus ayrılığı resmen açıkladı! 01:11
Türkiye Kupası F.Bahçe'nin! Türkiye Kupası F.Bahçe'nin! 01:11
F.Bahçe'den maç sonrası 5 yıldızlı forma hamlesi! F.Bahçe'den maç sonrası 5 yıldızlı forma hamlesi! 01:11
Başakşehir'den ayrılıyor mu? Belözoğlu'dan flaş sözler! Başakşehir'den ayrılıyor mu? Belözoğlu'dan flaş sözler! 01:11
Arda Güler'e özel kutlama! İşte o anlar... Arda Güler'e özel kutlama! İşte o anlar... 01:11
Başkan Erdoğan'dan F.Bahçe'ye tebrik! Başkan Erdoğan'dan F.Bahçe'ye tebrik! 01:10
Daha Eski
Başakşehir'in golü iptal edildi! İşte o pozisyon Başakşehir'in golü iptal edildi! İşte o pozisyon 01:10
F.Bahçe'de Arda Güler gelişmesi! O madde artık geçersiz... F.Bahçe'de Arda Güler gelişmesi! O madde artık geçersiz... 01:10
Arda'dan akıl dolu pas! Alex'i hatırlattı Arda'dan akıl dolu pas! Alex'i hatırlattı 01:10
Yıldız isimden olay hareket! Formasını fırlattı Yıldız isimden olay hareket! Formasını fırlattı 01:10
F.Bahçe yeni sezon formasıyla sahada! F.Bahçe yeni sezon formasıyla sahada! 01:10
Willian Arao F.Bahçe'de kalacak mı? Willian Arao F.Bahçe'de kalacak mı? 01:10