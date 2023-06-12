Haberler Haberler ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISI NE ZAMAN 2023? | Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat kaçta başlayacak, bitecek?

ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISI NE ZAMAN 2023? | Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat kaçta başlayacak, bitecek?

Asgari ücrette ara zam için geri sayım devam ediyor. 2023 Temmuz zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu. 7 milyon asgari ücretli çalışanı doğrudan ilgilendiren toplantıda hükümet, çalışan ve işveren temsilcileri bulunacak. 13 Haziran Salı günü yapılacak toplantı hakkında arama motorlarında araştırılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat kaçta başlayacak, bitecek? sorularının cevabı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 10:51 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 11:00
ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISI NE ZAMAN 2023? | Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat kaçta başlayacak, bitecek?

ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISI NE ZAMAN 2023? | Asgari ücrete gelecek ara zam için nefesler tutuldu. HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yer alacağı toplantının ardından asgari ücrette zam oranı belirlenecek. Kararlaştırılan zam oranı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunularak onun da onaylamasının ardından kamuoyuna duyurulacak. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat kaçta başlayacak, bitecek?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantı için tarihi 13 Haziran 2023 olarak açıkladı. Toplantı saatine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. TOplantı bitiminde tarafların, verdikleri teklifleri kamuoyuna açıklaması beklenmektedir. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

Asgari Ücret Tespşt Komisyonu'nun ilk toplantısında taraflar, taleplerini birbirlerine iletecek. İlk toplantıda uzlaşı sağlanması beklenmezken asgari ücrete geçtiğimiz sene yapılan 2022 Temmuz ara zammında 3 toplantı yapılmıştı. Ocak zammında ise Komisyon 4 kez toplanmış bu dört toplantının ardından uzlaşmıştı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Toplantılarda işçi ve işveren tarafı talep ve tekliflerini iletecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak. Komisyonun, ara zam miktarını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak belirlemesi bekleniyor. Asgari ücret belirlenirken Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2022 ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLMUŞTU?

2022 yılında yapılan ara zamda komisyon 3 kez toplanmış ve toplantıların ardından oy birliği ile karar verilmişti. Böylece 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olarak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Bu rakamla birlikte, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı.

DİĞER
Mehmet Aslantuğ gönlünü bakın kime kaptırdı! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti!
Tık uğruna canlarını tehlikeye attılar! Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk...
Yıldız isme sürpriz teklif! Pazarlık yapılacak
Yönetimden taraftara dünya yıldızı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İstanbul barajlarında son durum 12 Haziran Pazartesi
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN
2023 asgari ücret Temmuz zammında masadaki rakamlar belli oldu
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray yeni sezonda giyeceği deplasman formasını tanıttı! G.Saray yeni sezonda giyeceği deplasman formasını tanıttı! 10:48
Basketbolda play-off final serisi heyecanı başlıyor! Basketbolda play-off final serisi heyecanı başlıyor! 10:31
İşte İtalya'da Serie A'nın yeni ekipleri! İşte İtalya'da Serie A'nın yeni ekipleri! 10:27
Yıldız isme sürpriz teklif! Pazarlık yapılacak Yıldız isme sürpriz teklif! Pazarlık yapılacak 09:48
Saiss'in alternatifi bulundu! Süper Lig'den... Saiss'in alternatifi bulundu! Süper Lig'den... 09:19
Afrika'da Şampiyonlar Ligi'ni El Ahli kazandı! Afrika'da Şampiyonlar Ligi'ni El Ahli kazandı! 09:09
Daha Eski
Flaş sözler! "Emre hocanın büyük hatasıydı" Flaş sözler! "Emre hocanın büyük hatasıydı" 08:59
Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Senarist" Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Senarist" 08:37
Jorge Jesus ayrılığı resmen açıkladı! Jorge Jesus ayrılığı resmen açıkladı! 01:11
Türkiye Kupası F.Bahçe'nin! Türkiye Kupası F.Bahçe'nin! 01:11
F.Bahçe'den maç sonrası 5 yıldızlı forma hamlesi! F.Bahçe'den maç sonrası 5 yıldızlı forma hamlesi! 01:11
Başakşehir'den ayrılıyor mu? Belözoğlu'dan flaş sözler! Başakşehir'den ayrılıyor mu? Belözoğlu'dan flaş sözler! 01:11