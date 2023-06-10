Haberler Haberler EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ (KURBAN BAYRAMI) - SON DAKİKA | Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ (KURBAN BAYRAMI) - SON DAKİKA | Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? - Kurban Bayramı'na kısa süre kala emekliler ikramiye ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar, 2023 yılında 28 Haziran'a denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesini ne zaman alacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 11:14 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 11:30
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ (KURBAN BAYRAMI) - SON DAKİKA | Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken 1 aydan kısa bir süre kalan bayram için hazırlıklar da hız kazandı. Milyonlarca vatandaşın kurban kestiği ve bayram ettiği, İslamiyet açısından büyük öneme sahip bayram için ikramiye bekleyen emekliler için de açıklama geldi. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda olmak üzere iki kez verilen emekli ikramiyesi hakkında arama motorlarında araştırılan 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Baikan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinin ardından yenilediği kabine ile ilk toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bayram tatilinin 9 gün olarak belirlendiğini bildiren Başkan Erdoğan, "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz." şeklinde konuştu.

2023 KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ AYIN KAÇINDA YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 17-19 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini bildirmişti. Ramazan Bayramı Nisan ayının 21'inde idrak edilmiş ve ikramiyeler, emeklilerin hesaplarına 17-19 Nisan'da yatırılmıştı. Kurban Bayramı için de benzer tarihler belirleneceği düşünülürken ikramiyelerin 24-26 Haziran'da yatırılması bekleniyor.

EYT'LİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ YATACAK MI?

Sabah'ın haberine göre, mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek. Nisan ayından sonra emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekli bayram ikramiyesi Türkiye'de ilk kez 1000 TL olarak uygulanmaya başladı. Daha sonra 1100 TL'ye son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi yüzde 82 artışla 2000 TL olarak ödendi. Emekli ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi 2500-3000 TL bandına yükselmesi bekleniyor.

DİĞER
Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak 2023? Manchester City Inter maçına geri sayım! Şampiyonlar Ligi finali nerede olacak, hangi statta?
Son haliyle gündem olmuştu! Beren Gökyıldız "Kendimi izlerken utanıyorum" 4 yaşında oyuncu olan Beren Gökyıldız şimdi 13 yaşında
Süper Lig devinden Lanzini hamlesi!
Buruk'un maaşına Jesus ayarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KURBANLIK NASIL SEÇİLİR?
2023 Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? 10:53
Süper Lig devinden Lanzini hamlesi! Süper Lig devinden Lanzini hamlesi! 10:41
Nuggets şampiyonluğa bir adım uzakta! Nuggets şampiyonluğa bir adım uzakta! 10:34
Kartal'ın Redmond'a teklifi belli oldu! Kartal'ın Redmond'a teklifi belli oldu! 10:28
Osayi'nin yerine o yıldız gelecek! Osayi'nin yerine o yıldız gelecek! 10:03
Manchester City - Inter maçı saat kaçta? Manchester City - Inter maçı saat kaçta? 09:59
Daha Eski
Buruk'un maaşına Jesus ayarı! Buruk'un maaşına Jesus ayarı! 09:24
Transfer kararı netleşiyor! Jesus'un... Transfer kararı netleşiyor! Jesus'un... 07:58
Flaş sözler! "İlk tercihi Premier Lig..." Flaş sözler! "İlk tercihi Premier Lig..." 07:24
Okan Buruk'tan Arda ve Ferdi itirafı! Okan Buruk'tan Arda ve Ferdi itirafı! 01:03
Okan Buruk'tan Arda ve Ferdi itirafı! Okan Buruk'tan Arda ve Ferdi itirafı! 01:02
Icardi G.Saray'da kalacak mı? Erden Timur'dan açıklama Icardi G.Saray'da kalacak mı? Erden Timur'dan açıklama 23:37