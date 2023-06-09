Haberler Haberler EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI! - SON DAKİKA | EKYS sonuç sorgulama ekranı

EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI! - SON DAKİKA | EKYS sonuç sorgulama ekranı

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) sonuçları araştırılmaya başladı. Sınava girecn adaylar, 'EKYS sonuçları ne zaman? EKYS sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. EKYS'ye dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 14:10
EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI! - SON DAKİKA | EKYS sonuç sorgulama ekranı

MEB tarafından düzenlenen EKYS'nin sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar sınav sonuçları ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın sonuç tarihi ve detayları adaylar tarafından arama motorunda sorgulanmaya devam ediyor. 2023 EKYS'ye dair ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EKYS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

EKYS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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