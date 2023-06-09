EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI! - SON DAKİKA | EKYS sonuç sorgulama ekranı

MEB tarafından düzenlenen EKYS'nin sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar sınav sonuçları ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın sonuç tarihi ve detayları adaylar tarafından arama motorunda sorgulanmaya devam ediyor. 2023 EKYS'ye dair ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EKYS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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