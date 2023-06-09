ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 | Asgari ücret toplantısı tarihi belli oldu! Asgari ücret ne kadar olacak?

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET - Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için ilk tarih verildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücrete yapılacak ara zam için toplanacağı tarih belli oldu. Yapılan açıklama sonrası vatandaşlar arama motorlarında asgari ücrete yapılacak ara zamla ilgili bilgileri aratmaya başladı. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran Salı günü toplanacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET 1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Sadece asgari ücretlileri değil işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği ve staj parası gibi ödemeleri de etkileyen asgari ücret değiştiğinde birçok ödeme ve aylık da değişecek. Asgari ücrete ara zam için kararı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde tespit edilecek.

Asgari ücret belirlenirken enflasyon etkili oluyor. Ancak işçi ve işveren temsilcileri sadece enflasyona değil geçim endeksine, piyasa koşullarına ve işverenler açısından rekabet şartlarına da bakıyor. Ancak en etkili veri enflasyon oluyor. Burada 6 aylık enflasyon verisi önem kazanıyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL HESAPLANACAK?

Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek. Geçen yıl Temmuz'daki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise net asgari ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak. Bu arada asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması da devam edecek.