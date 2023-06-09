Haberler Haberler ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 | Asgari ücret toplantısı tarihi belli oldu! Asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 | Asgari ücret toplantısı tarihi belli oldu! Asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika asgari ücret haberleri: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücrete yapılacak zamla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücrete yapılacak ara zam için toplanacağı tarih resmen açıklandı. Resmi açıklama sonrası vatandaşlar "Asgari ücret ne kadar olacak?" ve "Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, asgari ücret ara zammı için yapılacak toplantı ne zaman gerçekleşecek? Ayrıntılar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 19:30 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 20:00
ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 | Asgari ücret toplantısı tarihi belli oldu! Asgari ücret ne kadar olacak?

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET - Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için ilk tarih verildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücrete yapılacak ara zam için toplanacağı tarih belli oldu. Yapılan açıklama sonrası vatandaşlar arama motorlarında asgari ücrete yapılacak ara zamla ilgili bilgileri aratmaya başladı. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran Salı günü toplanacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET 1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Sadece asgari ücretlileri değil işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği ve staj parası gibi ödemeleri de etkileyen asgari ücret değiştiğinde birçok ödeme ve aylık da değişecek. Asgari ücrete ara zam için kararı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde tespit edilecek.

Asgari ücret belirlenirken enflasyon etkili oluyor. Ancak işçi ve işveren temsilcileri sadece enflasyona değil geçim endeksine, piyasa koşullarına ve işverenler açısından rekabet şartlarına da bakıyor. Ancak en etkili veri enflasyon oluyor. Burada 6 aylık enflasyon verisi önem kazanıyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL HESAPLANACAK?

Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek. Geçen yıl Temmuz'daki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise net asgari ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak. Bu arada asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması da devam edecek.

  • Yüzde 30 artarsa 11.058 TL
  • Yüzde 35 artarsa 11.483 TL
  • Yüzde 40 artarsa 11.908TL

DİĞER
'Gelinim Olur Musun?' ile ünlenen Caner Toygar aradığı aşkı sonunda buldu! Evlilik müjdesini böyle duyurdu...
Futbol dünyasının eski yıldızları "Efsane Şampiyonlar Turnuvası"nda sahne aldı
A Milli Futbol Takımı'mızın aday kadrosu belli oldu!
F.Bahçe'nin gözdesiydi! Resmen imzayı attı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?
EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
💰1 DOLAR KAÇ TL?
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi G.Saray'da kalacak mı? Erden Timur'dan açıklama Icardi G.Saray'da kalacak mı? Erden Timur'dan açıklama 20:02
G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş gönderme! G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş gönderme! 19:19
Orkun Kökçü Portekiz yolunda! Orkun Kökçü Portekiz yolunda! 19:03
Zaniolo için şok iddia! G.Saray... Zaniolo için şok iddia! G.Saray... 18:44
Abdülkerim Bardakcı'dan çarpıcı istatistik! Abdülkerim Bardakcı'dan çarpıcı istatistik! 18:30
Hakan Çalhanoğlu: Ülkem beni destekleyecektir Hakan Çalhanoğlu: Ülkem beni destekleyecektir 18:29
Daha Eski
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko | CANLI Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko | CANLI 18:24
Tahkim Kurulu'ndan flaş Şenol Güneş kararı! Tahkim Kurulu'ndan flaş Şenol Güneş kararı! 18:18
Nuri Şahin Bir hoca olarak City'den tarafız! Nuri Şahin Bir hoca olarak City'den tarafız! 17:48
Cafu'nun takımı şampiyon! Cafu'nun takımı şampiyon! 17:10
Nesta'nın takımı 3. oldu! Nesta'nın takımı 3. oldu! 16:41
"Küme düşmenin kaldırılması için başvuru yapacağız" "Küme düşmenin kaldırılması için başvuru yapacağız" 16:32