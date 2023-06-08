KURBBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ AYIN KAÇINDA YATACAK 2023? | Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken 1 aydan kısa bir süre kalan bayram için hazırlıklar da hız kazandı. Milyonlarca vatandaşın kurban kestiği ve bayram ettiği, İslamiyet açısından büyük öneme sahip bayram için ikramiye bekleyen emekliler için de açıklama geldi. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda olmak üzere iki kez verilen emekli ikramiyesi hakkında arama motorlarında araştırılan 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Baikan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinin ardından yenilediği kabine ile ilk toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bayram tatilinin 9 gün olarak belirlendiğini bildiren Başkan Erdoğan, "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz." şeklinde konuştu.

2023 KURBBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ AYIN KAÇINDA YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 17-19 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini bildirmişti. Ramazan Bayramı Nisan ayının 21'inde idrak edilmiş ve ikramiyeler, emeklilerin hesaplarına 17-19 Nisan'da yatırılmıştı. Kurban Bayramı için de benzer tarihler belirleneceği düşünülürken ikramiyelerin 24-26 Haziran'da yatırılması bekleniyor.

EYT'LİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ YATACAK MI?

Sabah'ın haberine göre, mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek. Nisan ayından sonra emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekli bayram ikramiyesi Türkiye'de ilk kez 1000 TL olarak uygulanmaya başladı. Daha sonra 1100 TL'ye son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi yüzde 82 artışla 2000 TL olarak ödendi. Emekli ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi 2500-3000 TL bandına yükselmesi bekleniyor.