TYT PUANI İLE TERCİH YAPILIR MI 2023? | Sadece TYT puanı ile üniversiteye gidilir mi?

TYT PUANI İLE TERCİH YAPILIR MI 2023? | Milyonlarca öğrencinin katılacağı ÖSYM tarafından düzenlenen 2 oturumlu YKS sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile yapılacak. İkinci oturum ise AYT olan sınavda, ikinci sınava katılmak istemeyen adaylar, TYT puanı ile tercih yapılıp yapılamayacağını sorguluyor. İşte detaylar...

YKS TYT PUANI İLE TERCİH YAPILIR MI 2023?

Tercihini sadece TYT olarak belirleyenler, TYT puanı ile 2 yıllık önlisans bölümleri üzerinden tercih yapabiliyor. 2 yıl öğrenim süreci bulunan bölümlere sadece TYT'ye girerek tercih yapılabilir. Ön lisans adı verilen bu bölümlerde öğrenim görebilecek olan adaylar, sadece TYT'^ye girmeleri veya TYT üzerinden tercih yapmaları halinde, 4 yıllık lisans bölümlerinde öğrenim görme hakkına sahip olmuyor.

SADECE TYT PUANI İLE ÜNİVERSİTEYE GİDİLİR Mİ?

Sadece TYT puanı ile alan bölümlerin tercih edilmesi halinde bu puanla üniversiteye gidilebilir.

TYT'den alınan 200 ve üzeri puanların, bir sonraki YKS sınavlarında kullanılabilmesi uygulaması da 2022 yılı itibarıyla kaldırıldı. Yani 2023 yılında alınan TYT puanı, 2024 yılı AYT ve YDT sınavlarında geçerli olmayacak, adayların bu sınavlara katılabilmesi için yeniden TYT sınavına girmesi gerekecektir.

TYT PUANI SONRAKİ YIL KULLANILABİLECEK Mİ?

2022 yılına kadar devam eden 'TYT puanının sonraki yıla devretmesi' kuralının kaldırılmasını, ÖSYM Başkanı Halis Aygün şu ifadelerle açıklamıştı: 2021-YKS'de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyen adaylar, 2022-YKS'de bu puanlarını son kez kullanabileceklerdir. Bu yıldan sonra bu uygulama geçerli olmayacak.

TYT PUANINA OBP (OKUL PUANI) EKLENİR Mİ?

OBP, TYT puanına da eklenir. TYT puanı üzerinden tercih yapan adaylari ham puanla değil okul puanıyla sınavdan aldığı puanın birleştirilmesinden elde edilen sonuçla tercih yapar. Öğrencilerin lise hayatı boyunca aldıkları notlar yani diploma notları 0.12 katsayı ile çarpılarak, yerleştirme puanlarına ekleniyor. Yani Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) olarak tanımlanan bu puanın yerleştirme puanına en düşük katkısı 30, en yüksek 60 oluyor.