Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı öncesi emekli maaşı ve bayram ikramiyesi müjdesi! Kurban Bayramı tatili kaç gün?

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Külliye'de gerçekleştirilen ilk Kabine Toplantısı, saat 15.10'da başladı. 4 saat 10 dakika süren toplantı sonrası Başkan Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı'na dair emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ile ilgili müjde veren Başkan Erdoğan ayrıca, bayram tatili ile ilgili resmi kararı da duyurdu.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı açıklaması:

Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran'ı günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla ile vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır.

EMEKLİYE DE MÜJDE GELDİ

Başkan Erdoğan, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleriyle ilgili de şu açıklamayı yaptı:

Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlayacak.