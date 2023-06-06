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2023 YKS ne zaman? YKS sınav tarihi belli oldu! ÖSYM 2023 sınav takvimini açıkladı!

ÖSYM, 2023 yılında düzenlenecek olan YKS sınavı ile ilgili detayları açıkladı. Sınav tarihi belli oldu. Milyonlarca adayın katılacağı YKS sınavı tarihi, başvuru tarihi gibi detaylar merak konusu oldu. Peki, 2023 YKS sınavı ne zaman? YKS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 13:08 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 14:37
2023 YKS ne zaman? YKS sınav tarihi belli oldu! ÖSYM 2023 sınav takvimini açıkladı!

ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının tarihi belli oldu. Milyonlarca adayı ilgilendiren ÖSYM sınav takviminin tüm detayları araştırılıyor. Peki, 2023 YKS ne zaman? YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

2023 YKS NE ZAMAN? ÖSYM TARİHLERİ AÇIKLADI!

ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. 2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin '2023 Yılı Sınav Takvimi'ne saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'nin internet sitesinde açıklanan 2023 yılı sınav takvimine göre,

  • 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23 Temmuz 2023
  • Alan Bilgisi sınavları 29-30 Temmuz 2023
  • Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos 2023
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 16 Nisan 2023
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 20 Ağustos 2023
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 19 Kasım 2023
  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) - 2023 YKS: 17 Haziran 2023
  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) - 2023 YKS: 18 Haziran 2023
  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) - 2023 - YKS: 18 Haziran 2023
  • Elektronik Yabancı Dil Sınavı - 28 Ocak 2023

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