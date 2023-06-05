LGS 2023 SORU VE CEVAP ANAHTARI! LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı | 2023 MEB LGS sayısal, sözel sınavı PDF

LGS 2023 SORU VE CEVAP ANAHTARI! Milli eğitim Bakanlığı'nın hazırlandığı ve 1 milyondan fazla öğrencinin, önümüzdeki 4 yıl boyunca öğrenim görecekleri liseyi belirlemek için girdikleri LGS sınavında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 4 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından sonuçlar ve tercih zamanı için nefesler tutulurken sınavdan çıkan adaylar, LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

2023 LGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

Bu yıl da öğrenciler, LGS sınavı için hazırlanan soru kitapçıklarını sınava girdikleri okullardan bir gün sonra alabilecekler. MEB tarafından düzenlenen sınavın ardından, 4 Haziran 2023 Pazar günü sınavdan sonra, Bakanlığın internet sitesinde yayınlandı.

2023 MEB LGS SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İÇİN TIKLAYIN

2023 MEB LGS SÖZEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İÇİN TIKLAYIN