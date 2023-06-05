LGS 2023 PUAN HESAPLAMA | LGS puanı nasıl hesaplanır? MEB LGS net sayısına göre puan hesaplama

LGS PUAN HESAPLAMA | Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavında heyecan devam ediyor. Sınavın ardından sonuçlar ve tercih zamanı en çok araştırılan konular arasında yer alırken LGS puanı nasıl hesaplanır? MEB LGS net sayısına göre puan hesaplama başlıkları da merak ediliyor. İşte 2023 LGS puanı hesaplama...

LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

2023 LGS'de puan hesaplama şu şekilde yapılır: Sınavda yer alan derslere ait doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Ardından bu sayılar LGS puan hesaplama formülündeki ilgili alanlara yazılır. Derse ait ham puan sayısı, testin doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanır.

LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

LGS sınavında 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Yani yanlış yaptığınız her 3 soru, 1 doğru cevabınızı geçersiz yapacaktır. Bu nedenle uzmanlar, adayların doğruluğundan emin olmadıkları soruları boş bırakmaları gerektiğini belirtiyor.

Örnek hesaplama:

Doğru Sayısı: 10

Yanlış Sayısı: 5

Boş Sayısı: 5

NET SAYISI: 8,33

Doğru Sayısı: 15

Yanlış Sayısı: 0

Boş Sayısı: 5

NET SAYISI: 15

Doğru Sayısı: 10

Yanlış Sayısı: 10

Boş Sayısı: 0

NET SAYISI: 6, 66

Doğru Sayısı: 5

Yanlış Sayısı: 17

Boş Sayısı: 5

NET SAYISI: -0, 66

MEB LGS NET SAYISINA GÖRE PUAN HESAPLAMA

📌LGS puanınızı hesaplamak için en doğru yöntem kendiniz için bir tablo hazırlamaktır. Ders Adı, Soru Sayısı, Doğru Sayısı, Yanlış Sayısı ve Net Sayısının yazılı olduğu bir tablo ile 3 yanlışın 1 doğruyu götürdüğünü hesaba katarak net sayılarınızı bulabilirsiniz. Ardından tek tek şu adımları izleyebilirsiniz:

📌Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

📌Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

📌Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

📌Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.