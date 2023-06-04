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SPIDER-MAN 2 NE ZAMAN ÇIKACAK? | Marvel Spider-Man 2 Remastered PS5 video oyunu çıkış tarihi

Miles Morales ve Venom'un yaratıcılarıyla birlikte Insomniac Games yazarı, PlayStation 5'e özel olarak gelecek Örümcek Adam 2 oyunuyla ilgili heyecan verici paylaşımlarını sosyal medyada paylaşmıştı. Yeni PlayStation Blog gönderisinde, 2023'te çıkacak büyük oyunların duyurulduğu yazıda, Spider-Man 2 için resmi tarih de açıklandı. Peki Spider-Man 2 ne zamna çıkacak? İşte Marvel Spider-Man 2 Remastered PS5 video oyunu çıkış tarihi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 14:02 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 14:10
SPIDER-MAN 2 NE ZAMAN ÇIKACAK? | Marvel Spider-Man 2 Remastered PS5 video oyunu çıkış tarihi

SPIDER-MAN 2 NE ZAMAN ÇIKACAK? | Oyun tutkunlarının uzun süredir beklediği haber nihayet geldi. Sony, PlayStation 5 konsoluna özel çıkacak Spider-Man 2 oyununun çıkış tarihini oyunseverlerle paylaştı. PlayStation ve Marvel Games iş birliğiyle PlayStation 5 konsolu için Insomniac Games tarafından geliştirilen oyun hakkında arama motorlarında araştırılan 'Marvel Spider-Man 2 Remastered PS5 video oyunu çıkış tarihi'ni haberimizde derledik. İşte detaylar...

MARVEL SPİDER-MAN 2 REMASTERED PS5 VİDEO OYUNU ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

PlayStation'ın resmi açıklamasına göre, Marvel's Spider-Man ve Marvel's Spider-Man: Miles Morales gibi son iki oyunun kalitesinin ötesine geçen, fantastik ve orijinal bir Örümcek Adam macerası oyuncuları bekliyor. Bu video oyunu hakkında henüz başka detaylar paylaşılmadı ve duyurusunda 2021 fragmanına ait bir görsel paylaşıldı. PlayStation, Spider-Man 2 için heyecan verici yeni bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

PlayStation'ın resmi açıklamasına göre, Spider-Man 2 oyunu 2023 sonbaharında oyunseverlerle buluşacak.

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